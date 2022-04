Le vie del centro storico di Napoli si sono trasformate per qualche minuto in un vero e proprio circuito di Formula 1. Ma a inseguirsi non erano auto da corsa ma una Smart bianca e le “gazelle” di carabinieri e polizia. Era quasi mezzanotte quando una coppietta presente all’interno della vettura stava percorrendo via Galileo Ferraris quando i militari gli hanno intimato l’alt. A quel punto è scattata la corsa folle che è stata casualmente ripresa da uno smartphone e postata sui social. In poche ore il video è diventato virale.

I due passeggeri della biposto percorrendo via Galileo Ferraris, hanno affiancato un’altra auto e, tirato giù il finestrino per conversare con gli occupanti di un’altra auto. Inevitabilmente si è creato il caos in strada tra il nervosismo degli altri automobilisti fermi dietro di loro. A quel punto sono intervenuti i carabinieri intimando alla Smart di fermarsi. L’autista della Smart non si è fermato allo stop ed ha iniziato la sua folle corsa cercando la fuga.

Dietro di loro si sono accodate le auto di carabinieri e polizia. Anche la centrale operativa del comando seguiva in diretta l’inseguimento, da lì l’ordine di inviare altre “gazzelle”. Le auto sono frecciate per piazza Garibaldi, davanti alla stazione centrale, poi hanno raggiunto la rotonda dell’ex collocamento imboccando via Alessandro Volta in direzione di San Giovanni a Teduccio. I militari con un’altra gazzella hanno intercettato i fuggitivi all’altezza del parcheggio Brin. Sono stati braccati e, inevitabilmente, si sono fermati.

A finire in manette per resistenza a pubblico ufficiale un 21enne di San Giovanni già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era in compagnia della sua compagna incensurata ed è stato denunciato anche per guida senza patente. Il 21enne, circa un anno fa, fu bloccato per lo stesso motivo. In quel caso c’era una pattuglia della polizia impegnata in un servizio di controllo del territorio. Intimarono l’alt al giovane che, in quel caso, viaggiava su uno scooter di grossa cilindrata perché procedeva a forte velocità. Alla vista degli agenti accelerò la marcia ma perso il controllo del mezzo schiantandosi contro la volante. Il giovane trovato in possesso di pochi grammi di droga e fu arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Anche in quel caso rimediò una denuncia per guida senza patente.

