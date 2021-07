I colpi di arma da fuoco hanno riecheggiato tra i palazzi del Parco Verde di Caivano. Nel panico i residenti hanno subito chiamato i Carabinieri che intorno alle ore 21.30 di giovedì 8 giugno sono intervenuti in Viale Tulipano.

Sul posto i militari della Compagnia di Casoria, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, hanno rinvenuto 26 bossoli verosimilmente riconducibili a più di un’arma. Indagini in corso per identificare i responsabili. Per fortuna non c’è stato nessun ferito. Per il momento non risultano danni a cose.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

