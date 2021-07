Dopo settimane di polemiche, frasi ad effetto (“me ne fotto dei simboli“) e ipotesi, mai per la verità concrete, di altri candidati (Rastrelli jr), il “civico” Catello Maresca incassa, o subisce (a seconda delle interpretazioni), l’appoggio dei partiti di centrodestra. Forza Italia, Fratelli d’Italia e soprattutto Lega supporteranno la campagna elettorale dell’ex magistrato anticamorra (attualmente in aspettativa come sostituto procuratore generale). In sintesi, bisognerà abituarsi da qui a inizio ottobre (il weekend elettorale non è stato ancora stabilito) a vedere in giro per le strade di Napoli i manifesti dei vari candidati della Lega di Matteo Salvini (partito poco apprezzato in città dopo decenni di gogna e episodi di razzismo e discriminazione) con la dicitura “con Maresca sindaco”.

Il tira e molla, che ha portato Maresca a perdere pezzi “civici” o pseudo tali lungo la strada, si è concluso oggi con il vertice del centrodestra a Roma che ha indicato, per il momento, il pediatra Luca Bernardo come candidato sindaco a Milano e l’ex pm della Direzione Distrettuale Antimafia a Napoli.

Dopo la benedizione di Salvini, arrivata in realtà già da mesi, Maresca oggi ha ricevuto l’ok definitivo anche da Forza Italia con una telefonata di Silvio Berlusconi che ha chiuso le polemiche delle scorse settimane tra il candidato “civico” e i vertici locali azzurri (Domenico De Siano e Fulvio Martusciello). Anche Giorgia Meloni, dopo la minaccia di candidare Sergio Rastrelli, ha fatto marcia indietro anche se per ora non ha commentato l’investitura ufficiale di Maresca.

Forza Italia a Napoli correrà con il suo simbolo in appoggio al progetto “Per Napoli“, iniziativa civica nata per affrontare la situazione di straordinaria emergenza nella quale si trova la città. Entusiasta il leader della Lega. “Maresca correrà per Napoli, per rilanciare Bagnoli, Scampia e Secondigliano e per dare un futuro ai tanti ragazzi napoletani, dei simboli mi interessa poco” ha dichiarato Salvini. “Ho detto che la Lega mette davanti il bene di Napoli all’interesse del partito, se ci deve essere il simbolo ci sarà altrimenti ne facciamo anche a meno. È un candidato civico, anti camorra e vincente: i partiti dovrebbero avere l’umiltà di stare sempre un passo a lato”.

Le parole di Maresca: “Contento adesione convinta di tutte le forze politiche del centrodestra al Progetto Napoli”

“Sono contento dell’adesione convinta di tutte le forze politiche del centrodestra al Progetto Napoli che da settimane vado propugnando in giro per una città sempre più sofferente ma con una grande voglia di riscatto dopo oltre 30 anni di governo di sinistra”. Queste le parole di Catello Maresca, candidato sindaco, commentando il sostegno dei partiti del centrodestra alla sua candidatura. “Sono felice – aggiunge – del fatto che si sia discusso di programmi e non di persone e simboli e ideologie. Questa concretezza dei leader del centrodestra mi dà la convinzione che ora sia davvero possibile cambiare il destino di Napoli da troppo tempo usata dalla sinistra come camera di compensazione e bilanciamento di posizioni di potere romane. Attorno al programma con cui ci occupiamo in maniera seria e qualificata di rigenerazione urbana, di riqualificazione del centro storico, restituzione di Bagnoli ai napoletani, Napoli Est, lavoro, sicurezza, degrado urbano, questione ambientale e altre emergenze storiche da risolvere, potrà nascere entro pochi anni una città nuova. Con il Progetto Napoli, questa città sarà capace di riproporsi sullo scacchiere italiano e internazionale come capitale culturale ed economica del Mediterraneo, un ruolo che ha sempre recitato in passato e che tornerà a recitare perché il destino di Napoli è quello di ridiventare baricentro del Paese e risorsa primaria per il riscatto del Sud”.

Nappi (Lega): “Maresca figura adatta, merito di Salvini”

“Bene convergenza su Catello Maresca, autorevole esponente della società civile partenopea, che ha dimostrato credibilità, serietà e grande efficacia nella sue azioni di contrasto della criminalità organizzata. Inoltre ha dimostrato in queste settimane una visione pragmatica per il futuro della città. Con lui la politica torna ad avere un ruolo di garanzia e programmazione fattiva e collaborativa sia con il Parlamento che con il Governo, tale da poter restituire dignità e speranza a Napoli. Siamo pronti a contribuire e sostenere con idee e programmi la sua candidatura”. Così il segretario regionale della Lega Valentino Grant.

“La scelta del centrodestra non poteva ricadere su figura più adatta, nel solco del civismo e nello spirito di riscatto che la città invoca dopo decenni di malgoverno delle sinistre e che Matteo Salvini ha saputo comprendere per primo già dallo scorso mese di ottobre”. Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. “Agli esperimenti di laboratorio abbiamo sempre preferito la realtà delle azioni. Quelle che ci contraddistinguono ovunque siamo al governo e quelle che hanno sempre contraddistinto Catello Maresca. Per lui e per noi parlano i fatti, la storia, la cronaca quotidiana. Faremo insieme questo percorso per il bene esclusivo di Napoli e dei suoi cittadini” conclude Nappi.

