Leggerissima flessione per Fratelli d’Italia, il partito leader nella coalizione di centrodestra al governo, anche se la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni resta la leader politica verso la quale gli italiani nutrono maggiore fiducia. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio SWG per il TgLa7, pubblicato a sette giorni dall’ultimo. Si ferma anche la rimonta del Partito Democratico della nuova segretaria Elly Schlein. Si annuncia sempre più un duello tra le due leader di centrosinistra e centrodestra nei prossimi anni.

Alla domanda sul gradimento dei leader è nettamente in vantaggio, staccata di quasi dieci punti dalla rivale, la premier Giorgia Meloni, al 39%. Il duello ormai annunciato, quello che si giocherà nei prossimi anni è con la leader del Partito Democratico, appena eletta alle primarie, Elly Schlein, al 30%. Segue l’ex premier e leader del M5s Giuseppe Conte al 26%, il segretario della Lega e ministro Matteo Salvini al 19%, Carlo Calenda al 17% di Azione, l’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi al 16%, Nicola Fratoianni della Sinistra al 15%, Maurizio Lupi di Noi con l’Italia al 14%, Matteo Renzi di Italia Viva al 12%, Angelo Bonelli dei Verdi al 10%.

Fratelli d’Italia si conferma primo partito, nettamente staccato da tutti gli altri, ma in calo, dello 0,7%. È al 29,6%. Stabile invece il Partito Democratico della nuova segretaria Elly Schlein, al 20,4%. Guadagna appena lo 0,3% il Movimento 5 Stelle, al 15,6%. La Lega scende di mezzo punto all’8%, appaiata al Terzo Polo Azione Italia Viva. Forza Italia sostanzialmente stabile al 6,4%.

A seguire Verdi e Sinistra Italiana al 3,4%, +Europa al 2,7%, Per l’Italia con Paragone all’1,8%, Unione Popolare all’1,7%, Altre liste al 2,4%. A conferma degli altissimi tassi di astensione, è al 36% la percentuale di chi non si esprime. Il sondaggio realizzato da SWG s. p. a. per conto di La7 s. p. a. è stato condotto con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4505 non rispondenti) tra il 22 e il 27 marzo 2023. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.

