“Sono pronta a vedere il mio record del Mondo cadere”. Federica Pellegrini sapeva che il suo 1’52”98 nei 200 stile libero, risalente a Roma 2009, non sarebbe durato per molto altro ancora. È stato il primato più longevo tra le donne, infranto oggi nei mondiali di nuoto in Giappone di Fukuoka. “Mi piacerebbe se cadesse nello stesso momento storico in cui è caduto l’ultimo di Phelps“, aveva dichiarato in un’intervista a Repubblica, dopo che l’atleta più medagliato della storia dei Giochi Olimpici si era complimentato nei giorni scorsi con Marchand per lo storico risultato sui 400 misti.

“Dispiace sempre, ma ci sta – aveva continuato Federica – se qualcuno, come penso, riuscirà a farlo, chapeau. Credo sia anche giusto, dopo 14 anni può succedere, sono preparata”.

E così è stato, quest’oggi, e per mano dell’australiana Mollie O’Callaghan con il tempo di 1’52″85. Per la 19enne è il secondo oro individuale in carriera a livello assoluto dopo quello dello scorso anno nei 100 sl, preceduta la connazionale Ariarne Titmus (1’53″01) che, solo tre giorni fa, aveva stabilito il record del mondo dei 400 sl. In gara bronzo di giornata per la canadese Summer Mcintosh con 1’53″65.

Federica Pellegrini non è in Giappone, ma non ha fatto mancare i propri complimenti via Instagram: “Amazing race Mollie. Una delle gare migliori che ho visto negli ultimi 14 anni, ma voglio dirti qualcosa…”. Nel video si vede la Divina avvicinarsi allo schermo e sollevare la camicia per mostrare la pancia, sopra un messaggio scritto col pennarello: “Ce lo riprenderemo”. Si tratta dell’annuncio ufficiale della tanto chiacchierata gravidanza. Poi l’abbraccio con suo marito Matteo Giunta, e il sorriso sotto le note di “Viva La Vida” dei Coldplay.

