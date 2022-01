Ferita con una spada, all’addome, e adesso è in gravissime condizioni. È in prognosi riservata una donna di 55 anni aggredita e colpita nel giorno dell’Epifania dal marito. È successo a Como, in casa della coppia. L’uomo, 41 anni, è stato arrestato per tentato omicidio.

Ancora da chiarire i motivi per il quale l’uomo abbia colpito la moglie con una spada. Quando l’uomo è stato fermato si trovava in stato confusionale. Non ha saputo spiegare le ragioni del suo gesto.

L’aggressione nell’abitazione in centro a Como dove la coppia vive con i genitori dell’uomo, assenti quando si è consumata la violenza. A chiamare i soccorsi la stessa donna che dopo il ricovero è stata operata d’urgenza. Anche l’uomo è stato portato in ospedale prima di essere trasferito nel carcere Bassone di Como.

La polizia ha trovato cinque spade nell’appartamento, tutte sequestrate oltre a una katana giapponese e circa 40 grammi di marijuana. Dai primi accertamenti, secondo l’Ansa, non risulterebbero violenze né litigi violenti tra i due coniugi. La moglie si trova ancora, in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna.

