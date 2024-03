Sono passati pochissimi giorni dall’incidente di un pullman Flixbus sull’autostrada A1 in cui ha perso la vita un ragazzo di 19 anni che stava andando in Università per dare un esame. Ma l’ultimo in ordine di tempo è l’incidente avvenuto a Lipsia in Germania lungo l’autostrada A9. Il pullman Flixbus che viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco, ha perso il controllo e si è ribaltato. A bordo 53 passeggeri e due autisti. Secondo l’agenzia Dpa, che cita la polizia, ci sarebbero almeno cinque morti e “numerosi feriti”. “La dinamica dell’incidente non è ancora chiara“, ha fatto sapere la società Flixbus specificando che sta lavorando con i servizi di emergenza per capire cosa sia successo.

Una tragedia ancora da chiarire ma purtroppo solo l’ultimo di una serie innumerevole di incidenti in cui sono rimasti feriti – o hanno perso la vita – passeggeri della nota azienda di trasporti low cost Flixbus. E proprio per questa ragione si accende un campanello d’allarme sulla sicurezza a bordo dei bus per viaggi a poco prezzo.

Le recensioni tra chi ama Flixbus e chi crede sia l’esperienza di viaggio peggiore della sua vita

Guardano alcune delle recensioni pubblicate sulla piattaforma Trustpilot pare che i pareri dei viaggiatori siano davvero molto contrastanti. Unico comune denominatore il bassissimo prezzo che permette di spostarsi con poche decine di euro. Uno dei punti di forza della compagnia Flixbus dovrebbe essere anche la puntualità che spesso, stando alle recensioni degli utenti, viene disattesa. In particolare però cade l’occhio su alcune recensioni che descrivono lo stile di guida spericolato di alcuni autisti. Una passeggera italiana, ad esempio, titola “Terribile, da evitare assolutamente” e descrive in questo modo il viaggio da Milano a Genova:

“Il pullman pieno andava ai 90 km/h terrorizzando tutti i passeggeri. Ad ogni curva la livrea del bus scricchiolava è più volte il conducente ha superato in curva camion/e altri pullman rendendo ancora più pericoloso il percorso perché sempre a massima velocità. Più di una volta ha inchiodato perché non rispettava le distanze di sicurezza con le macchine davanti. Ad un certo punto ho urlato di rallentare addirittura. Ribadisco, la vostra vita non vale un biglietto a prezzi stracciati.”

E ancora un’altra utente descrive la sua esperienza dopo un viaggio da Trento:

“Partita da Trento venerdì 22 marzo con 1 ora di ritardo senza nessuna comunicazione, pulman vecchio e per niente in sicurezza ,autisti scostumati ed arroganti ,parlano al telefono mentre guidano dicono parolacce. Non mi meraviglio che poi succedono incidenti sono al telefono in continuazione pessima compagnia e personale da evitare sono da denuncia”.

Le denunce dei viaggiatori Flixbus riportate da Ticinonline

Sul sito svizzero sono almeno due le segnalazioni che descrivono viaggi particolarmente stressanti. Come riportato sul sito, un lettore racconta la sua esperienza a bordo durante un viaggio da Coira a Monaco. “Il viaggio è stato piuttosto movimentato. Alcune volte l’autista frenava bruscamente, o sbandava leggermente” desrive il lettore. Stando al racconto, l’autista si sarebbe anche fermato sulla corsia d’emergenza dell’autostrada per raccogliere lo smartphone che gli era scivolato dalle mani.

Un altro utente riporta la sua esperienza sul sito Ticinonline in un viaggio Flixbus che collega Basilea a Monaco. “Queste persone giocano con la vita dei passeggeri” si lamenta l’uomo. Che gli autisti stessero “giocando” con i loro telefoni è documentato dalle foto scattate dal lettore, che sostiene di essersi rivolto a uno di loro chiedendogli se fosse davvero necessario telefonare durante la guida. L’uomo al volante avrebbe a quel punto risposto “in modo maleducato”.

L’incidente Flixbus da Genova a Dusseldorf di dicembre 2018

Incidente a bordo del bus partito da Genova e diretto a Dusseldorf, in Germania. All’alba ha sbandato in corrispondenza di un tratto della A3 in cui la strada devia bruscamente, nei pressi di Zurigo. A perdere la vita è stata l’italiana Nicoletta Nardoni che si stava recando a Stoccarda per trovare il padre e il fratello, impiegati in un ristorante. Quarantaquattro le persone rimaste ferite, tra cui il conducente, in gravi condizioni.

L’incidente Flixbus da Berlino a Trieste di settembre 2023

Una ragazza austriaca di 19 anni è morta martedì 19 settembre 2023 in un grave incidente che ha coinvolto un autobus della compagnia Flixbus diretto da Berlino a Trieste. L’incidente si è verificato vicino a Micheldorg, in Carinzia (Austria). Tutti gli altri 45 passeggeri sono feriti, la maggior parte lievemente, mentre cinque hanno riportato ferite gravi. Secondo quanto riferito all’Ansa dalla polizia della Carinzia, tra i passeggeri ci sono anche tre cittadini italiani che hanno riportato ferite lievi e hanno lasciato l’ospedale dopo le prime cure. Il quotidiano tedesco Bild scrive che a bordo del Flixbus c’erano passeggeri da Austria, Slovenia, Italia, Germania e Ucraina, oltre ai due autisti.

L’incidente Flixbus da Lecce a Roma di giugno 2023

grave incidente avvenuto il 4 giugno sull’A16, in provincia di Avellino. A bordo dell’autobus, partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina, viaggiavano anche alcuni passeggeri della provincia Brindisi. Il bilancio definitivo è di una persona deceduta, 24 feriti tra auto e pullman trasportati dal posto in ospedale. Al ferito più grave è stata amputata la mano

La Procura di Benevento ha diramato un comunicato sull’identità della vittima: “In seguito alle spedite indagini svolte dalla Polizia Stradale di Grottaminarda e coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, si è giunti alla compiuta identificazione della persona deceduta in Malick Fall, nato in Senegal in data 13/12/96.

L’incidente Flixbus da Milano a Roma di marzo 2024

Incidente avvenuto nella notte sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, che ha provocato la morte di un passeggero del pullman Flixbus, società tedesca di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto a basso costo in tutta Europa. La vittima aveva 19 anni ed era di origini congolesi. L’incidente, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto intorno alle 3 di notte del 25 marzo al chilometro 174 in direzione sud. Il Flixbus era partito da Milano ed era diretto a Roma. Secondo una prima ricostruzione, la dinamica dello schianto riguarderebbe solo l’autobus con l’autista che avrebbe perso il controllo finendo contro il new jersey.

Da start-up tedesca a leader europeo: l’esperienza Flixbus

FlixBus è un giovane operatore della mobilità che ha cambiato il modo di viaggiare di milioni di persone in Europa. Connubio unico tra start-up tecnologica, piattaforma di e-commerce e azienda di trasporti, in pochissimo tempo ha creato la rete di autobus intercity più estesa d’Europa. FlixBus è stata fondata da tre giovani imprenditori a Monaco di Baviera.

Nel 2015 è iniziata l’espansione internazionale, con la creazione di reti domestiche in Italia, Francia, Austria, Paesi Bassi e Croazia, e internazionali verso Scandinavia, Spagna, Inghilterra ed Europa centrale e orientale. Oggi, i nostri passeggeri possono beneficiare della rete di autobus a lunga percorrenza più estesa d’Europa.

