Sono tuttora critiche le condizioni del giovane di origini nordafricane, rimasto ferito nell’incidente che ieri mattina, poco dopo le tre e mezza, si è verificato sull’A16 Napoli-Canosa nel territorio del comune irpino di Vallesaccarda, nel quale è rimasto coinvolto un bus con 36 passeggeri a bordo, e due autisti, partito da Lecce e diretto a Roma.

Vittima dello schianto un immigrato proveniente della Costa d’Avorio, alla guida di una delle quattro auto coinvolte; 23 i feriti: questo il bilancio dell’incidente sul quale la Procura di Benevento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale colposo e lesioni plurime.

Non si conosce l’identità del giovane di origini nordafricane in prognosi riservata, intubato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “San Pio” di Benevento. Tra i feriti ancora in osservazione presso la stessa struttura ospedaliera di Benevento, ci sono due minorenni che vengono monitorati dai sanitari del Pronto Soccorso. Nel pomeriggio potrebbero essere dimessi.

Nel tamponamento a catena, è rimasto ferito un altro automobilista italiano che viaggiava in direzione Napoli insieme alla fidanzata. Al giovane, ricoverato in prognosi riservata, è stato “riallineato” il polso dai medici del pronto soccorso del “San Pio”. L’arto in pratica gli è stato riattaccato con successo. In mattinata ha firmato le dimissioni per trasferirsi in una struttura ospedaliera romana. La sua fidanzata non ha subito ferite ed era stata già dimessa nella tarda mattinata di ieri.

Redazione

Cristina Cucciniello