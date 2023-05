Un autobus turistico è precipitato in una scarpata di un tornante a Ravello, in provincia di Salerno, nella tarda mattinata. Sulla zona è attualmente in corso l’intervento di soccorso delle forze dell’ordine ed è in volo anche un elicottero del 118. A bordo dell’autobus c’era il solo conducente. Sono in corso anche le indagini per comprendere la dinamica di quanto accaduto. L’autobus è precipitato nella scarpata sfondando il parapetto.

Inizialmente si pensava non ci fossero vittime. Ma, nel corso dei rilievi, è emersa la tragedia: l‘autista è deceduto nell’incidente, così come si apprende da fonti delle forze dell’ordine. A bordo del mezzo non c’erano altre persone. Il conducente, Nicola Fusco, aveva 29 anni ed era originario di Agerola.

Nicola Fusco era il giovane figlio del titolare di una nota società di trasporto turistico di Agerola ed era la sola persona sul mezzo che si è schiantato dopo un salto di una ventina di metri. L’autobus stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e in prossimità di un tornante è precipitato finendo sul muro di una casa sottostante.

Cordoglio immediato per la famiglia della giovane vittima. “Esprimo tutto il cordoglio della Città di Ravello alla famiglia Fusco, un nome conosciuto ed apprezzato di operatori del settore del trasporto turistico, che da sempre forniscono i loro servizi, con professionalità e disponibilità”, ha dichiarato il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier.

redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello