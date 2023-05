Schianto in autostrada: un morto e diversi feriti. E’ il bilancio provvisorio del terribile incidente avvenuto oggi poco dopo le 17.30 sull’autostrada A27 Venezia-Belluno, in direzione della città lagunare. Tre i mezzi coinvolti stando alle prime ricostruzioni. Sul posto ambulanze, automediche, l’elicottero di Treviso emergenza, i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia stradale. Il traffico è completamente bloccato. L’incidente è stato provocato da un’auto contromano: morto il conducente.

Alle 18.50, sull’autostrada A27 Venezia-Belluno, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, in direzione Venezia, a causa dell’incidente avvenuto al km 54 che ha visto coinvolte due autovetture. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia. Attualmente sul luogo dell’incidente si registrano code in direzione Venezia. Agli utenti diretti verso Venezia, dopo l’uscita a Vittorio Veneto nord, si consiglia di percorrere la SS51 Alemagna per poi rientrare in autostrada a Vittorio Veneto sud.

