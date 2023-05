Il Comune di Roma aveva escluso categoricamente il malfunzionamento del semaforo all’incrocio di Piazza delle Cinque Giornate, nel quartiere Prati. Adesso un video ripreso da un tassista e inviato ai vigili urbani, potrebbe rimettere tutto in discussione. E forse potrebbero avere ragione entrambi, sia il conducente del mezzo Atac e Ciro Immobile, che sostengono di essere passati con il semaforo verde.

Un breve filmato di pochi secondi mostra improvvisi malfunzionamenti a causa di problemi tecnici non precisati. Spento, giallo intermittente e poi verde: il filmato realizzato di notte dalla telecamera a bordo di un taxi sembrerebbe confermare i dubbi emersi sul semaforo all’incrocio in cui si è verificato l’incidente tra un tram e il suv guidato dall’attaccante della Lazio. Nell’incidente sono rimaste ferite dodici persone tra cui il calciatore Ciro Immobile, le sue due figlie e altri passeggeri del tram Atac. Fortunatamente nessuno di loro in gravi condizioni.

Fin dall’inizio, entrambi i conducenti coinvolti hanno sostenuto di aver attraversato l’incrocio con il semaforo verde. Anche un automobilista e alcuni passeggeri del tram hanno confermato le loro affermazioni. Nonostante le testimonianze di alcuni passanti e le versioni dei protagonisti, Roma Mobilità aveva escluso, con una nota ufficiale, un malfunzionamento dei semafori: “In relazione a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento del semaforo all’incrocio teatro dell’incidente tra un tram e il veicolo del calciatore Ciro Immobile. Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale.”

Un incrocio che potrebbe essere davvero pericoloso. Recentemente infatti, alcuni tram sono rimasti bloccati nella stessa piazza a causa di un problema tecnico sulla linea. Problema che ha portato ad accertamenti sul funzionamento dei semafori e alla fornitura di linee di bus sostitutive. Intanto continuano le indagini per stabilire la velocità dell’automobile del calciatore al momento dell’impatto. Secondo uno studio, avrebbe attraversato l’incrocio a una velocità ben superiore rispetto al limite dei 50 chilometri all’ora, ma per il momento non c’è alcuna conferma su questo da parte degli investigatori.

