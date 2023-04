Scontro tra due elicotteri in Alaska, tre i militari morti e uno ferito. La collisione si è verificata durante una missione di addestramento ed è il secondo incidente che coinvolge in Alaska elicotteri militari dall’inizio dell’anno. È l’ennesimo incidente che negli ultimi anni vede coinvolti mezzi aerei militari statunitensi. A dare la notizia è stata l’11esima divisione aviotrasportata dell’esercito degli Stati Uniti che in un comunicato ha scritto come l’incidente sia “in corso di investigazione e ulteriori informazioni saranno rilasciate non appena saranno disponibili”.

L’incidente si è verificato nella località di Healy, 402 chilometri a nord di Anchorage, la principale città dell’Alaska. Gli elicotteri erano degli AH-64 Apache, arrivavano da Fort Wainwright. Lo scorso febbraio due soldati erano rimasti feriti dopo che un elicottero Apache si era ribaltato immediatamente dopo il decollo dalla base di Talkeetna. A fine marzo invece si erano schiantati durante un volo di addestramento in Kentucky due elicotteri Blackhawk dell’esercito americano. Erano morti tutti i nove soldati a bordo.

Altri incidenti si erano verificati in Alabama, a morire in quel caso due guardie nazionali del Tennessee, mentre in Norvegia l’anno scorso quattro Marines statunitensi erano rimasti uccisi dopo che un velivolo V-22B Osprey è precipitato, forse dopo aver urtato una montagna. Due piloti della marina statunitense si erano invece salvati dopo che il loro jet T-45C Goshawk si è schiantato durante un’esercitazione in un quartiere residenziale vicino a Fort Worth, in Texas, nel 2021. I piloti in quel caso erano stati espulsi prima che l’aereo precipitasse.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

