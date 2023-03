Scontro in volo nel Mar Nero tra un jet da combattimento russo e un drone militare Usa. E’ quanto rende noto il Pentagono che ha già informato, attraverso il consigliere per la sicurezza nazionale, il presidente statunitense Joe Biden. L’incidente è avvenuto nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero con il drone Usa “Reaper” precipitato in acqua.

“Non sappiamo quale fosse l’intenzione dei russi ma se il messaggio era quello di esercitare deterrenza contro i nostri sorvoli nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero, o la nostra navigazione in acque internazionali sul Mar Nero, è destinato a fallire” ha fatto sapere il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

L’incidente, secondo quanto riferiscono fonti militari Usa, citate dalla Cnn, ha visto coinvolti due caccia SU-27 russi. Uno dei due jet ha scaricato del carburante davanti al drone, mentre l’altro ne ha danneggiato l’elica, montata sulla parte posteriore del velivolo, costringendo gli operatori a far scendere il drone in acqua. Le azioni russe possono portare a un'”escalation non intenzionale” sottolinea la US Air Force in merito all’incidente avvenuto sul Mar Nero.

L’attacco dei russi “ha quasi causato lo schianto di uno degli aerei da combattimento e del drone” fa sapere il Pentagono. Il generale dell’aeronautica statunitense James Hecker, comandante della US Air Force Europa e Africa, ha spiegato che “il nostro aereo MQ-9 stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell’MQ-9″.

Si tratta, ha aggiunto il generale americano, di una ”azione poco sicura e poco professionale da parte dei russi” che ”ha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei”. Sostenendo che “gli aerei statunitensi e alleati continueranno a operare nello spazio aereo internazionale”, Hecker ha aggiunto che ”chiediamo ai russi di comportarsi in modo professionale e sicuro”.

