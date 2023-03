Vladimir Putin e le alte sfere della Difesa russa sono pronti ad un nuovo reclutamento di soldati a contratto nell’esercito, da spedire sul fronte di guerra in Ucraina per la battaglia del Donbass. A scriverlo sono diversi media regionali russi: il ministero della Difesa ha già inviato ordini alle regioni indicando il numero di persone da arruolare che, secondo indiscrezioni, sarebbe di 400mila nuovi soldati a partire dal primo aprile.

Responsabili dell’attuazione del piano sono i commissariati militari e i governatori. Nelle regioni di Chelyabinsk e Sverdlovsk, per esempio, dovrebbero essere 10mila le persone a entrare in servizio, 9mila nel territorio di Perm. La pubblicazione Nestka scrive che gli uffici di registrazione e arruolamento militare stanno cercando di compensare le perdite dell’esercito russo e si cercano soprattutto conducenti di veicoli blindati e artiglieri.

Il ‘non detto’ è anche la mossa della Difesa di limitare il “peso” dei mercenari del gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin, che da settimane sta conducendo una sua personale guerra contro il ministro Shoigu e le alte sfere dell’esercito russo, accusati di non fornire supporto ai suoi uomini impegnati sul fronte del Donbass.

Un piano però smentito dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov: il fedelissimo di Putin ha assicurato che Mosca non pianifica una seconda ondata di mobilitazione e che “non ci sono discussioni del genere al Cremlino”.

L’invio di nuovi soldati da reclutare in patria era stato ‘profetizzato’ dall’analisi del Washington Post sullo stato del conflitto a 13 mesi dall’inizio della guerra. Il quotidiano statunitense ricordando le perdite dei due fronti, 120mila soldati ucraini uccisi o feriti dall’inizio dell’invasione della Russia rispetto ai circa 200mila da parte di Mosca, sottolineava come il Cremlino potesse godere di un esercito più numeroso e su una popolazione enormemente più vasta, un bacino da cui attingere per spedire “forze fresche” in battaglia.

Ukraine’s military does not disclose its casualty figures even to its staunchest Western supporters, but on the front there is a palpable sense of pessimism as commanders struggle to train new recruits and say weapons are not arriving fast enough. https://t.co/7Xs3pe1zia

— The Washington Post (@washingtonpost) March 13, 2023