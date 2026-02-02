Da oggi l’accesso a Fontana di Trevi diventa a pagamento per chi non risiede a Roma. Come annunciato il 19 dicembre, turisti e visitatori provenienti da fuori città dovranno acquistare un biglietto da 2 euro per entrare nell’area interna del celebre monumento, simbolo indiscusso della Capitale. La tariffa sarà applicata tutti i giorni, compresa la prima domenica del mese.

Come vedere Fontana di Trevi senza pagare il biglietto

Per alcune categorie l’ingresso a Fontana di Trevi sarà gratuito, mentre per tutti viene fatta salva la possibilità di visitare gratuitamente l’affascinante piazza la mattina presto o in tarda sera. Il contributo infatti è richiesto dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 11.30–22.00, mentre nei fine settimana e negli altri giorni l’ingresso sarà consentito dalle 9.00 alle 22.00, con ultimo accesso alle 21. Restano esclusi dal pagamento i residenti di Roma e della Città Metropolitana, previa esibizione del documento d’identità. L’ingresso gratuito è previsto anche per le persone con disabilità e un accompagnatore, per i bambini sotto i sei anni e per le guide turistiche munite di tesserino valido.

Fontana di Trevi, come comprare i biglietti

I biglietti potranno essere acquistati online tramite il sito ufficiale oppure di persona presso Musei Civici, Tourist Info Point e punti vendita autorizzati, pagando in contanti o con carta. All’ingresso del monumento, invece, sarà possibile pagare esclusivamente con carta. I ticket acquistati in anticipo sono “open”, quindi senza data o orario specifico, ma non possono essere modificati né rimborsati. Una nuova opportunità di incasso per il monumento, che vanta oltre 10 milioni di visitatori complessivi l’anno, con una media di circa 30 mila presenze al giorno e picchi fino a 70 mila.

