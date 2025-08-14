“Quando si pensa ad Hamas non si deve pensare necessariamente a tagliagole“. Parole di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sulla Palestina, recentemente sanzionata e interdetta dall’ingresso negli Stati Uniti per le sue dichiarazioni estremiste e per la campagna di guerra economica contro Israele e le imprese americane. Fa discutere l’intervento della Special Rapporteur, di origini avellinesi, diventato virale sui social nelle ultime ore.

Dice Albanese: “Hamas ha creato un sistema di scuole, ospedali e strutture pubbliche. Era, semplicemente, l’autorità di fatto ed è fondamentale che si capisca che quando si pensa ad Hamas non si deve pensare necessariamente a tagliagole e gente armata fino ai denti o combattenti” anche perché “Hamas ha vinto le elezioni” (nel 2006, poi è iniziata la dittatura…).

Un intervento senza titubanze quello della relatrice Onu che aggiunge: “Io non credo che la gente abbia contezza di cosa sia Hamas: è una forza politica che ha vinto le elezioni, che ci piaccia o no. Quelle sono state definite le elezioni più democratiche del… ehm… elezioni veramente democratiche”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo