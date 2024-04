Nella puntata di Belve Francesca Fagnani intervista la soubrette Francesca Cipriani. «Lei ha detto che a scuola ha amato molto Siddharta…», le chiede la conduttrice. «Non mi risulta», sgrana gli occhi Cipriani. «Amavo un po’ tutti, aggiunge», tra le risate in studio.

Ma penso si riferisse al libro di Hermann Hesse?

«Ma penso si riferisse al libro di Hermann Hesse?», suggerisce la conduttrice. «Di Hermès» replica Cipriani, forse pensando di avere a che fare con il noto marchio francese da alta moda. Fagnani, tra le risate del pubblico, rinuncia alla domanda.

L’intervista a Cipriani regala momenti esilaranti, come quando l’ex gieffina confonde il modo di dire sull’imperatore Giulio Cesare, personalizzandolo a modo suo.

“Ho subito bullismo accanito”

Alla giornalista Cipriani rivela come le ragioni dei suoi numerosi interventi estetici siano da ricercare nei suoi traumi adolescenziali: “Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità. Dopo ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici te le porti e fai vari errori”.

Francesca Cipriani e la proposta di matrimonio in tv

Dopo la proposta di matrimonio ricevuta in diretta tv al Gf Vip Francesca Cipriani sposa Alessandro Rossi, un imprenditore edile che si occupa per lo più delle case dei vip, nel 2022. Diverse le relazioni che la donna ha avuto con i personaggi del mondo dello spettacolo: una ad esempio con il calciatore del Milan Adil Rami (mentre lui era ancora fidanzato), o con Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini.

