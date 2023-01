Non c’è stato niente da fare: è morto il cacciatore 24enne raggiunto da un colpo di fucile durante una battuta nei pressi del monte Subasio. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio nei boschi nei pressi di Assisi. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’episodio. Indagano i carabinieri.

La tragedia si è consumata in zona Fosso delle carceri. A dare l’allarme alcuni residenti della zona che hanno sentito il colpo d’arma da fuoco. Fatale la fucilata che ha raggiunto il giovane in pieno petto. Secondo quanto scrive Il Corriere dell’Umbria era in corso una battuta di caccia al cinghiale.

Niente da fare per il 24enne: quando i carabinieri sono giunti sul posto il giovane era già deceduto. La sua salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Perugia. Dovrebbe essere sottoposta ad autopsia. Quando è stato raggiunto dal colpo il giovane era da solo – anche se la caccia al cinghiale è una battuta organizzata in squadra, tanti i dettagli ancora da chiarire.

Non è ancora chiaro se il colpo sia partito accidentalmente dal suo fucile o se il colpo sia stato esploso da un altro cacciatore. Per niente facile il recupero del cadavere considerando la zona impervia dove si è consumata la tragedia. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti gli uomini del Nucleo Alpino Speleologico e i sanitari del 118.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

