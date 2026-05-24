Mentre il baricentro degli equilibri geopolitici mondiali si sposta inesorabilmente verso il quadrante dell’Indo-Pacifico, l’Italia compie un passo strategico di fondamentale importanza per consolidare la propria presenza diplomatica in una delle aree più vulnerabili e, al tempo stesso, cruciali del pianeta. Presso gli uffici governativi della Repubblica di Nauru, la più piccola nazione insulare indipendente del mondo, si è svolta nei giorni scorsi una cerimonia di rilevanza straordinaria per i rapporti bilaterali: l’ambasciatore d’Italia Nicola Lener ha presentato le lettere credenziali al presidente David Adeang.

L’evento, accolto con i massimi onori militari e con il picchetto d’onore della Polizia locale guidato dall’Acting Commissioner Czarist Daniel, non rappresenta soltanto un formale passaggio di protocollo burocratico, ma sancisce ufficialmente l’avvio di una nuova fase di cooperazione rafforzata tra Roma e i piccoli Stati insulari dell’Oceania. Le cronache locali, il bisettimanale degli italiani in Australia “Allora!” e gli analisti geopolitici regionali hanno evidenziato con forza la portata di questo incontro, che inserisce a pieno titolo la diplomazia italiana nelle dinamiche complesse di un quadrante geografico esposto in prima linea alle drammatiche conseguenze del cambiamento climatico e, contemporaneamente, al centro di forti appetiti e attenzioni da parte delle superpotenze mondiali. Durante il colloquio ufficiale, il presidente David Adeang ha espresso la profonda gratitudine del proprio governo per il costante supporto che l’Italia riserva alle Small Island Developing States (SIDS), riconoscendo al nostro Paese un ruolo di leadership morale e finanziaria nell’arena multilaterale della difesa ecologica. In particolare, il capo di Stato di Nauru ha lodato pubblicamente il contributo italiano al programma AOSIS Fellowship, un’iniziativa d’eccellenza promossa in sinergia con l’Alleanza dei Piccoli Stati Insulari, presieduta quest’anno dalla Repubblica di Palau.

L’Italia, agendo tramite il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha recentemente blindato e finanziato il nuovo ciclo operativo 2026-2028 con uno stanziamento economico di ben 1,4 milioni di dollari interamente dedicati ai programmi di tutela degli oceani. Questo investimento concreto mira a formare sul campo le nuove leve di giovani diplomatici provenienti dalle isole del Pacifico, dei Caraibi e dell’Oceano Indiano, che proprio in questi mesi hanno inaugurato le attività formative a New York. Grazie a questo percorso guidato dal neo-direttore del programma Jeremy Raguain, i borsisti acquisiscono competenze avanzate in diritto internazionale, gestione delle risorse marine e tecniche di negoziazione, che permetteranno alle micro-nazioni insulari di difendere i propri interessi all’interno delle Nazioni Unite e nei forum globali sull’attuazione dell’Accordo di Parigi. Anche i principali organi della stampa australiana hanno rimarcato come l’azione di Roma vada ben oltre la solidarietà di facciata, traducendosi in strumenti tangibili di emancipazione politica e resilienza ecologica per comunità che rischiano la cancellazione geografica a causa dell’innalzamento dei mari. La missione strategica dell’ambasciatore Nicola Lener, che coordina l’intera azione diplomatica dalla sede di Canberra, si inserisce perfettamente in questo quadro di rinnovata proiezione globale dell’Italia, determinata a costruire ponti solidi e duraturi con l’Oceania e a far valere il proprio peso specifico nella geopolitica del clima.

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Domenico Letizia