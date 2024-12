Il cancelliere Olaf Scholz ha perso la fiducia del Bundestag, aprendo la strada per le elezioni anticipate previste per febbraio. Durante il suo intervento in aula questa mattina, il leader socialdemocratico aveva già dichiarato: “Il mio obiettivo è convocare elezioni generali anticipate”. Una decisione quasi inevitabile dopo l’uscita dalla coalizione del Partito Liberale Democratico (FDP), guidato dal ministro delle Finanze Christian Lindner, rimosso dal suo incarico dal cancelliere in seguito a mesi di tensioni. “Mettere fine a questa coalizione è stata una scelta difficile, ma necessaria. La situazione non poteva più proseguire in questo modo. La politica richiede maturità morale, una qualità che l’FDP non ha dimostrato, scegliendo deliberatamente di sabotare il governo. Questo comportamento ha arrecato un grave danno alla nostra democrazia”, ha affermato Scholz.

I voti contro Scholz e le nuove elezioni a febbraio

Il Parlamento tedesco ha votato come previsto la sfiducia al cancelliere: 394 deputati hanno votato contro di lui, 207 a favore, mentre 116 si sono astenuti. Per mantenere la fiducia, Scholz avrebbe avuto bisogno di almeno 366 voti favorevoli. Ora chiederà al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di sciogliere il Bundestag: il cancelliere ha tre settimane di tempo, fino al 6 gennaio, per avanzare questa richiesta. Qualora il presidente decidesse per lo scioglimento, le nuove elezioni si terranno entro 60 giorni. I partiti hanno già raggiunto un’intesa per fissare la data al 23 febbraio.

Il pallino del salario minimo a 15 euro

Fulcro della prossima campagna elettorale di Scholz, sarà il salario minimo: “Mi batterò nella prossima campagna elettorale per alzare il salario minimo da 15 euro l’ora. Rispetto significa anche poter vivere del proprio lavoro. Nella scorsa legislatura avevo promesso di portare il salario minimo a 12 euro. Ho mantenuto questo impegno”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco