Liliana e Giovanni Carlo, madre e figlio, uniti da un rapporto strettissimo. I loro corpi sono stati ritrovati ieri nella casa in cui vivevano a Posillipo, a Napoli, bel Parco Primavera. Avevano 95 e 67 anni. Sul caso è stata aperta un’indagine dalla Polizia. A lanciare l’allarme alcuni vicini di casa che, preoccupati dal fatto che da giorni non avessero visto ne tantomeno avevano avuto notizie dei due, hanno allertato le forze dell’ordine.

Come ricostruisce Il Mattino, l’angoscia ha preso a salire quando nessuna risposta è arrivata al telefono e neanche al campanello di casa. A ritrovare i corpi di Liliana Fellico e Giovanni Carlo Volpe sono stati gli agenti di polizia del commissariato intervenuti con i vigili del fuoco sul posto dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso. I cadaveri si trovavano in due stanze diverse della casa. L’uomo era accasciato in salone, la madre era sul lettino in camera da letto. Entrambi erano vestiti, nessun segno di ferimento o di violenza sui corpi.

Nessun segno di effrazione neanche sulla porta d’ingresso dell’appartamento. Il ritrovamento ha sconvolto i vicini di casa e il quartiere. Sui corpi, sequestrati dalle autorità, è stata disposta l’autopsia. Giancarlo, come veniva chiamato l’uomo, era conosciuto un po’ da tutti nel parco. Era lui a occuparsi della madre anziana. Nessuno lo aveva notato o incrociato negli ultimi due giorni almeno. L’ipotesi più caldeggiata al momento è quello della morte naturale, prima del figlio e poi della madre con molte probabilità.

