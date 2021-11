I soccorritori hanno creato una sorta di sbarramento per fermare il corpo che è stato quindi tirato sull’imbarcazione della polizia fluviale all’altezza di ponte Duca d’Aosta, e poi portato sulla banchina. Aveva una tuta ed era senza scarpe.

È stata disposta l’autopsia che dovrà stabilire le cause del decesso, mentre si indaga per cercare di risalire all’identità dell’uomo di età apparente tra i 30-35 anni su cui non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza per via dell’avanzato stato di decomposizione. Per questo si presume che fosse in acqua da due settimane.

