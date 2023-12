Botta e risposta tra Gino Paoli ed Elodie. Paoli in occasione dei 60 anni della sua carriera, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e quando gli viene chiesto il motivo per cui scrive che, oggi, lo spettacolo è un mondo di me***, lui risponde:

“Perché è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi, emergono le cantanti che mostrano il culo”

Quindi, Elodie, nonostante non venga citata direttamente, si è sentita chiamata in causa e su Twitter ha scritto:

“Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Me***, è così”

I commenti social tutti a favore di Elodie

Il tweet di Elodie sta continuando a raccogliere consensi da parte degli utenti social che si sono schierati dalla sua parte.

Qualcuno ha scritto: «Sei la bocca della verità», «Questi non hanno ancora capito che il mondo è cambiato rispetto a 50 anni fa» oppure ancora «”Il cielo in una stanza” l’ha scritta perché andava a prostitute in un bordello non credo che sia nella posizione morale di parlare di culi da fuori».

