Giorgia, co-conduttrice al Festival di Sanremo e felicemente legata a Emanuel Lo, in passato ha avuto una relazione con Alex Baroni. I due sono stati insieme dal 1997 al 2001, fino a pochi mesi prima della morte del cantautore per un incidente in moto. Un evento tragico che Giorgia ricorda tutti gli anni.

La relazione tra Giorgia e Alex Baroni

I due sono stati insieme per circa 4 anni. Un rapporto profondo che Giorgia ricorda ogni anno, in occasione dell’anniversario della morte del cantautore. Lo ha fatto anche nel 2023, con un video nelle storie Instagram e con un tweet: “Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”. La cantante ha spesso raccontato di aver provato molto dolore per la morte di Alex Baroni, nonostante non fossero più legati sentimentalmente: “Avrei voluto morire anche io con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe… Non mi rassegnavo“.

Giorgia era rimasta amica di Alex Baroni. Nel 2019 in un’intervista ha confessato che l’uomo aveva iniziato una nuova relazione dopo la loro rottura e poco prima della tragica morte, ma senza rivelare l’identità della donna.

Giorgia, le canzoni dedicate ad Alex Baroni

Giorgia ha dedicato diverse canzoni al suo ex compagno, come ‘Per sempre’, ‘Gocce di memoria’, ‘L’eternità e ‘Marzo’. Proprio quest’ultimo brano è inserito nella raccolta dedicata interamente a lui del 2022.

La morte di Alex Baroni in un incidente

Alex Baroni, all’anagrafe Alessandro Guido Baroni, è stato un cantautore italiano. A causa di un incidente in moto, è morto il 13 aprile del 2002 ad appena 35 anni. L’incidente avvenne a Roma il 19 marzo, sulla circonvallazione Clodia: il cantante è colpito da un’auto che stava facendo un’inversione di marcia in un punto vietato. Sbalzato dalla moto, viene poi colpito da una seconda auto. Ricoverato in coma irreversibile all’ospedale Santo Spirito, muore dopo 25 giorni. I giudici stabilirono che Baroni stesse andando a una velocità elevata con il casco slacciato, assolvendo l’automobilista che lo travolse.

