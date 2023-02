Giorgia ha passato un periodo in bilico: non sapeva bene se sentirsi troppo classica per essere giovane o troppo giovane per essere classica. “Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo… Ho anche pensato di ritirarmi”. Si è raccontata, la cantante, in un’intervista a Il Corriere della Sera, dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con Parole dette male. Erano due decenni che non partecipava alla gara.

Il suo nuovo album Blu ¹ esce a distanza di sette anni dall’ultimo di inediti. Nove brani in tutto. In copertina una rivisitazione dell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Le canzoni toccano anche temi come l’emergenza climatica e i migranti, citano Franco Battiato, pescano dall’r&b degli anni 90. “Non avevo più punti di riferimento – ha aggiunto sul suo periodo di crisi – . Molti sono morti. Adele e Beyoncé sono dei mostri … fra le nuove amo Cleo Soul e Rosie Lowe ma ero disorientata. È cambiato tutto in questi anni e mi sono dovuta reinventare. Mi sono messa a studiare e ho capito che il mio posto è il passato, ma con uno sguardo contemporaneo”.

A Sanremo il vincitore Marco Mengoni aveva dedicato la vittoria alle cantanti donne in gara: nessuna di queste sul podio. “Al Festival è andata così. Non credo ci sia volontà di non far emergere le donne. La presenza femminile nella musica riflette quello che accade nel Paese. Ma il clichè sta cambiando: sempre più donne sono anche musiciste, produttrici e autrici”, ha osservato Giorgia.

Qualche tempo fa la cantante aveva pubblicato un post con un meme: “Anche io sono Giorgia ma non rompo i cogl… a nessuno”. Faceva riferimento alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Era un meme che ho riportato, non l’ho fatto io … Pensavo che avremmo riso tutti, lei compresa, invece abbiamo riso in tre … Spero che quando mio figlio crescerà saprà che mamma credeva in qualcosa”.

