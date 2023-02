Dopo la storia con il collega Diodato al quale è stata legata dal 2017 al 2019, Levante, 35 anni, ha un nuovo amore: Pietro Palumbo. Una storia che va avanti da molto tempo. Insieme, il 13 febbraio 2022 hanno avuto una bambina, Alma Futura. È la prima figlia per entrambi. Palumbo e Levante, il cui vero nome è Claudia Lagona, in un primo momento avevano deciso di vivere la loro storia lontano dai riflettori, poi a poco a poco hanno deciso di rendere la loro relazione pubblica. Ed è questo il motivo per cui di Palumbo si sa ancora poco o nulla nonostante la loro relazione duri da 4 anni.

Secondo quanto riportato da Cosmopolitan, Palumbo è nato a Palermo nel 1986, ha 36 anni e lavora come avvocato presso uno studio legale di Milano molto conosciuto. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Palermo con il massimo dei voti, Pietro ha preso parte a un master alla Cattolica di Milano così come al King’s College di Londra.

La conoscenza tra l’artista di Sanremo e l’avvocato è avvenuta per caso, come ha raccontato la stessa Claudia durante un’intervista con il Corriere della Sera. “Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha”.

