San Severo, il comune di oltre 60 mila abitanti nel foggiano, diventa anche esempio di solidarietà. La città, tristemente nota per episodi di cronaca e malaffare, è ora il teatro di un episodio di civiltà che vede come protagonista una giovane ragazza di 15 anni.

Nella serata di ieri, in Piazza Incoronazione, Gino, un artista di strada, si esibisce con la sua chitarra. La sua performance, però, non cattura l’attenzione dei passanti.

La situazione si ribalta quando Maria Giulia de Letteriis, una liceale di quindici anni, si avvicina all’uomo per aiutarlo a scaldare i cuori degli adolescenti che frequentano i locali nella zona.

Prima gli offre un panzerotto, poi prende in mano la chitarra di Gino e inizia a suonare, improvvisando un repertorio che riesce a catturare l’interesse di diversi coetanei. L’esibizione della quindicenne riempe il cestino delle offerte di Gino. Al termine della performance, Gino offre alla giovane metà del ricavato. Ma la quindicenne cordialmente rifiuta, lo ringrazia e si allontana.

Il gesto di solidarietà ha ricevuto il plauso del primo cittadino di San Severo, Francesco Miglio: “Lei non ne aveva bisogno, quell’uomo sì. Bella storia. Fatela conoscere, perché questo siamo noi, non altro. Brava Maria Giulia”.

