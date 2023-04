La Camera dei deputati ha respinto la risoluzione proposta dalla maggioranza che autorizza lo scostamento di bilancio per 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024. Al momento del voto i sì sono 195, i no 19, 105 gli astenuti. La Camera respinge. Scatta l’applauso tra i banchi dell’opposizione. Per l’approvazione, infatti, è richiesta la maggioranza assoluta, pari a 201 voti. Alla Maggioranza mancano sei voti, pesano le molte assenze. Una riunione del Consiglio dei ministri è stata convocata per oggi alle 18.30. E’ quanto si apprende da fonti di governo.

Secondo quanto riportato dalle agenzie sono 25 i deputati di maggioranza che non hanno partecipato al voto alla Camera sulla risoluzione di maggioranza sulla richiesta di scostamento, pur non risultando in missione. È quanto emerge dal tabulato dell’aula. I voti mancanti sono 5 da FdI, 9 da FI e 11 dalla Lega. La risoluzione non ha raggiunto la maggioranza assoluta richiesta per 6 voti (ha ricevuto 195 sì, ma ne servivano 201). “Nessun problema politico, è che i deputati o non sanno o non si rendono conto”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti uscendo dall’aula della Camera, visibilmente irritato. Qualche minuto dopo è il suo vice, Maurizio Leo, a spiegare che servirà una riunione del Consiglio dei ministri – già fissato per le 18.30 – per una nuova richiesta di autorizzazione al Parlamento, modificando i saldi. Quindi un nuovo passaggio alle Camera e al Senato, prima in commissione Bilancio, poi in aula.

In Aula scoppia il caos. Dai banchi del Pd monta la protesta. “La maggioranza, con i numeri che ha, si è dimostrata incapace di approvare il primo atto di programmazione economica, avete fallito”, dice la capogruppo dei dem Chiara Braga. “Siete degli incapaci: dite ai percettori di reddito di cittadinanza di andare a lavorare. Ma veniteci voi a lavorare. Il presidente Meloni vada subito al Quirinale a farsi guidare. State creando una instabilità finanziaria che non possiamo permetterci”. Lo ha detto nell’Aula della Camera Francesco Silvestri di M5S. Ora bisognerà fare delle modifiche per varare un nuovo Documento di economia e finanza e una nuova relazione con uno scostamento diverso anche di una cifra minimale. Una riunione del Consiglio dei ministri è stata convocata per oggi alle 18.30 per l’esame del seguente ordine del giorno: Documento di economia e finanza 2023, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

