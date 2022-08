“Addio mammarella mì, era così che ti chiamavo”. Così Gianluca Capozzi ha condiviso con i suoi fan la triste notizia della perdita della mamma. “La tua battaglia è finita. E tu l’hai vinta resistendo anni ed anni e non arrendendoti mai al male che ti affliggeva”, ha scritto nel post.

E ancora: “Finalmente ora puoi riposarti, finalmente puoi sedere nel regno di Dio in prima fila. Tu si che lo meriti per la fede incrollabile che hai sempre avuto. Se c’è una cosa che mi mancherà di te, oltre all’immenso amore che mi hai donato, è la tua immensa gentilezza, hai sempre avuto modi gentili e delicati ed anche nella sofferenza non hai mai fatto mancare un sorriso cordiale”.

“Spero di essere sempre più come te. Addio Mammà mi manchi già in una maniera che nemmeno so descrivere”, conclude il doloroso post. I fan dell’artista napoletano non gli hanno fatto mancare il calore e l’affetto in questo doloroso momento inondando il suo profilo di messaggi di condoglianze.

Un legame fortissimo quello di Gianluca Capozzi con la sua mamma che l’artista aveva raccontato in un post per la festa della mamma: “In questo video io sono gonfio per il troppo cortisone preso per il dolore prima della doppia operazione alle gambe e tu combatti, come da anni, con il male che non ti lascia che qualche spiraglio ogni tanto. Eppure ridiamo e scherziamo…ci somigliamo tanto, fuori e dentro…gentili, discreti eppure così forti da affrontare tutto. Mi hai dato la vita ed io, in questa mia vita, con i miei fratelli, ho sacrificato molto per far si che tu vivessi la tua malattia con dignità e stando a casa tua…nel tuo letto, vicino ai ricordi di Babbo. Sarebbe stato facile andar via…allontanarmi da tutto il dolore che si può provare in una situazione del genere ma ho scelto di stare alla porta accanto alla tua, di entrare da te ogni mattina e dirti il mio”…mammarella mi’!” E vederti illuminare. Oggi è la festa della Mamma ed io mi auguro per tutti coloro che nasceranno da qui in avanti che possano avere mamma come ce l’ho io”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Capozzi (@gianlucacapozziofficial)

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro