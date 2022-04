Le violenze sui sanitari da parte degli utenti continuano negli ospedali della Campania. Nelle ultime ore vittime di aggressioni sono state Grazia, Giusy e Donatella, tre infermiere che operano in diversi nosocomi della regione. Lo ha denunciato Nessuno Tocchi Ippocrate sulla sua pagina Facebook: “Grazia, Giusy e Donatella non sono semplicemente 3 donne…sono 3 infermiere , 3 professioniste che hanno sulle spalle il peso di una pandemia! Tre uomini, vigliaccamente, le hanno aggredite con le loro mani, le hanno offese, le hanno affrontate senza alcun rispetto per il loro ruolo ne tantomeno per la loro ‘fragilità di donna’”.

Grazia, Giusy e Donatella sono le vittime delle ultime 3 aggressioni avvenute in Campania. “Da anni chiediamo l’inasprimento delle pene per chi aggredisce il personale sanitario, adesso chiediamo l’aggravante per chi aggredisce le donne in prima linea, mai più sole contro il nemico”, ha scritto Angelica Di Napoli, Vice Presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate.

Poche ore prima il collega Manuel Ruggiero, presidente della stessa associazione, aveva raccontato un altro episodio di violenza ai danni di un’infermiera del pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Napoli, quartiere Fuorigrotta, precisamente la 19esima dall’inizio del 2022 nel novero che l’associazione fa di simili tristi episodi. “Dalle prime ricostruzioni – ha scritto Ruggiero – pare ci sia stato un alterco tra una guardia giurata ed un paziente, in pochi secondi il diverbio si è trasformato in una vera e propria scazzottata degna dei migliori film di Bud Spencer e Terence Hill. Nel vortice dei pugni ci ha rimesso una povera infermiera di passaggio che ha avuto un dritto in pieno volto, con il volto tumefatto l’infermiera si referta e tornata a casa”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

