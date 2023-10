Questa mattina è ripreso il lancio di razzi da Gaza in direzione di Israele. Le sirene sono scattate nelle comunità vicino la Striscia, a sud del Paese. La riapertura del valico di Rafah che era stata annunciata per oggi è a rischio. Sono stati avviati dei lavori per liberare la strada verso Rafah, danneggiata da bombe e quindi pericolosa. Israele ha comunicato di accettare solamente l’ingresso di cibo, acqua e medicinali. Niente benzina, nonostante per Gaza sia necessaria anche per l’alimentazione degli ospedali e dei sistemi di filtraggio dell’acqua.

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Israele: tre fasi per abbattere Hamas Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant alla Knesset ha indicato il processo per eliminare il gruppo terroristico di Hamas. Un processo composto da tre fasi: la prima riguarda “un impegno prolungato di fuoco su Gaza con una manovra di terra per l’eliminazione dei membri di Hamas e delle sue strutture”, la seconda “una fase intermedia per eliminare i nidi di resistenza”, la terza è la “creazione nella Striscia di una nuova realtà di sicurezza sia per i cittadini di Israele sia per gli stessi abitanti di Gaza”. A cura di Redazione

Guterres arrivato al valico di Rafah Il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato al valico egiziano di Rafah per predisporre l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. A cura di Redazione

Onu: aiuti a Gaza non prima di domani L’Onu ha reso noto che gli aiuti umanitari per Gaza entreranno nella Striscia non prima di domani. A cura di Redazione

Anp: 13 morti ieri in Cisgiordania negli scontri Il ministero della Sanità dell’Anp ha riferito che i morti negli scontri tra palestinesi ed esercito israeliano avvenuti ieri sono saliti a 13, di cui 5 minori. I disordini sono scoppiati nel campo profughi di Nur al-Shams, vino a Tulkarem. A cura di Redazione

Fonti locali di Gaza: chiuso ancora il valico a Rafah Sarebbe ancora chiuso il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto. A riportarlo sono fonti locali all’Ansa. A cura di Redazione

Ripreso il lancio di razzi da Gaza Dopo circa 11 ore di calma sono ripresi i lanci di razzi da Gaza verso il sud di Israele. Le sirene di allarme nelle comunità israeliane vicino la Striscia sono risuonate più volte questa mattina. A cura di Redazione

Lavori al valico di Rafah per liberare la strada Sono al lavoro gli scavatori egiziani per riparare la strada di accesso a Gaza, danneggiata da bombardamenti. Israele ha reso noto di accettare il passaggio di cibo, acqua e medicinali, ma non di carburante. Difficile comunque che possa essere riaperto oggi. A cura di Redazione

Esercito: colpiti oltre 100 obiettivi di Hamas a Gaza Nella notte a Gaza sono stati colpiti più di 100 obiettivi di Hamas dall’esercito israeliano. Colpiti anche tunnel, depositi di armi e alcun centri di comando, secondo quanto riferito dall’Idf. A cura di Redazione