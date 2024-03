Ci sono “buone ragioni per credere” che vi siano state violenze sessuali, compresi stupri, durante gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Lo rivela un rapporto dell’Onu pubblicato oggi.

Per quanto riguarda gli ostaggi, la missione guidata dalla rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale nei conflitti, Pramila Patten, ha raccolto “informazioni chiare e convincenti” secondo le quali alcuni sarebbero stati violentati, e “ci sono buone ragioni per credere che tali violenze siano ancora in corso”.

Unrwa: “Israele ha torturato nostri dipendenti arrestati”

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, ha dichiarato oggi che le autorità israeliane hanno torturato alcuni membri del suo staff durante gli interrogatori.

“Alcuni membri del nostro personale hanno riferito alle squadre dell’Unrwa di essere stati costretti a confessare sotto tortura e maltrattamenti” mentre veniva chiesto loro dell’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre, ha precisato l’agenzia Onu.

