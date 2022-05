La guerra continua in Ucraina giunta all’ 84esimo giorno. Mariupol è in mano ai russi e intanto le truppe di Mosca procedono con i raid, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “senza successo”. C’è incertezza sulla sorte dei militari delle acciaierie Azovstal prigionieri. Oggi la Duma, la camera bassa del Parlamento russo, esaminerà una bozza di risoluzione che vieta lo scambio dei combattenti ucraini arresi e evacuati dall’acciaieria Azovstal.

Sia Kiev che Mosca confermano che i negoziati sono al momento sospesi. Finlandia e Svezia hanno chiesto ufficialmente l’ingresso nella Nato: i leader dei due Paesi saranno giovedì da Biden. Il presidente turco Erdogan si è detto contrario all’adesione. Intanto la Duma russa valuta l’uscita di Mosca da Wto e Oms. Oggi in Italia si vota alla Camera la conversione del decreto Ucraina, già approvato al Senato. Il governo ha posto la fiducia. In giornata Sanna Marina sarà da Draghi.

LA DIRETTA

ORE 08:15 – STOLTENBERG: “PASSO STORICO, BENVENUTI FINLANDIA E SVEZIA” – Il segretario generale della nato Jens Stoltenberg dà il “benvenuto” a Finlandia e Svezia parlando di un “passo storico” e garantendo tempi rapidi per l’adesione dei due Paesi nord-europei.

ORE 08:00 – FINLANDIA E SVEZIA HANNO CONSEGNATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA NATO – Gli ambasciatori di Finlandia e Svezia, Klaus Korhonen e Axel Wernhoff, hanno formalmente presentato la richiesta di adesione alla Nato al segretario generale, Jens Stoltenberg, oggi nel quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles.

ORE 07:30 – KIEV: 3MILA CIVILI DI MARIUPOL TRATTENUTI IN EX COLONONIA PENALE RUSSA – L’esercito russo sta trattenendo circa tremila civili di Mariupol in una ex colonia penale Donestk e tra loro ci sono anche 30 volontari arrivati nella città assediata sul Mar Nero per portare aiuti umanitari. Lo denuncia il difensore civico ucraino per i diritti umani Lyudmyla Denisova affermando che i civili vengono trattenuti dall’esercito russo per un mese, ma chi è considerato “particolarmente inaffidabile” come ex soldati e poliziotti è trattenuto per due mesi.

ORE O7:15 – INTELLIGENCE GB: A MARIUPOL MIGLIAIA DI CECENI – “Nonostante le forze russe abbiano assediato Mariupol per oltre dieci settimane, la resistenza ha rinviato la conquista della città da parte della Russia”. Lo scrive l’intelligence britannica nel suo ultimo rapporto sulla situazione in Ucraina, parlando di “frustrazione” per le truppe inviate da Mosca e di “perdite di uomini tra le forze russe”. A questo punto, scrive l’intelligence di Londra, “nel tentativo di avere la meglio sulla resistenza ucraina, la Russia ha fatto un notevole uso di altro personale. Questo ha portato a un notevole dispiegamento di forze cecene”, ovvero “diverse migliaia di combattenti concentrati soprattutto a Mariupol e Luhansk”. I ceceni, prosegue l’intellligence britannica, sono “combattenti volontari e uomini della Guardia nazionale”. E la loro presenza è “una dimostrazione di come la Russia abbia problemi significativi di risorse in Ucraina”. Ma ha anche come effetto una “disomogeneità del comando che continua a minare il buon esito delle operazioni russe”.

ORE 07:00 – SVEZIA E FINLANDIA CONSEGNANO DOMANDE PER INGRESSO NELLA NATO, SANNA MARIN DA DRAGHI – Oggi la Finlandia e la Svezia presentano insieme le loro candidature alla Nato nonostante la minaccia persistente di un veto al loro ingresso nell’alleanza da parte della Turchia. Questa mattina alle 11.30, invece, a Roma il premier italiano Mario Draghi incontrerà il primo ministro finlandese, Sanna Marin. Mosca ha più volte espresso la propria contrarietà all’ingresso dei due paesi nordici nell’alleanza, e l’altro ieri lo stesso Putin ha detto senza giri di parole che tale decisioni comporterà “delle conseguenze”.

ORE 04:00 – A KIEV IL PRIMO PROCESSO PER CRIMINI DI GUERRA – Iniziato oggi a Kiev il primo processo per crimini di guerra dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Imputato un soldato russo accusato di avere ucciso un civile disarmato. Il processo, che dovrebbe essere seguito da molti altri, metterà alla prova il sistema giudiziario ucraino in un momento in cui anche le istituzioni internazionali stanno conducendo le proprie indagini sugli abusi commessi dalle forze russe. Vadim Shishimarin, 21 anni, comparirà al tribunale distrettuale di Solomyansky di Kiev per la morte di un uomo di 62 anni nel nord-est dell’Ucraina il 28 febbraio. Accusato di crimini di guerra e omicidio premeditato, il soldato di Irkutsk in Siberia rischia l’ergastolo.

ORE 01:00 – ZELENSKY: “RUSSIA CONTINUA RAID MA SENZA SUCCESSO” – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che martedì è iniziato con una combinazione di attacchi russi, con le truppe di Mosca che hanno lanciato missili nella regione occidentale di Leopoli e nelle regioni di Sumy e Chernihiv nel nord-est, effettuandto attacchi aerei nella regione orientale di Luhansk. Le regioni di confine dell’Ucraina, ha aggiunto, hanno visto “attività di sabotaggio” russe. “Tutto questo non sta solo creando tensione per il nostro stato, non è solo una prova della nostra forza”, ha detto Zelensky nel suo discorso notturno. “Questo è una specie di tentativo di risarcire l’esercito russo per una serie di fallimenti nell’est e nel sud del nostro paese”, ha detto.

ORE 00:00 – MEDIA RUSSI, DUMA VALUTA RITIRO DA OMS E WTO – Secondo i media russi, la Duma sta valutando il ritiro dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Organizzazione mondiale del commercio. Lo ha riferito la testata Kommersant citando il vice presidente dell’assemblea, Pyotr Tolstoy.

