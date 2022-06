È arrivata al 111esimo giorno la guerra in Ucraina. L’assedio stringe su Severodonetsk. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “la battaglia più brutale che l’Europa abbia mai visto. Con la distruzione di tutti i ponti da parte dei militari di Mosca la città è isolata, tagliata fuori da ogni via d’uscita. Stallo ancora per quanto riguarda il fronte diplomatico.

Dopo gli sforzi della Turchia ieri Mosca ha fatto sapere di guardare “con favore” alle iniziative del Vaticano per porre fine alla guerra. L’apertura però sembra riguardare più i soccorsi umanitari che una soluzione del conflitto. “La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la propria disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina. Queste affermazioni sono confermate nella pratica. Manteniamo un dialogo aperto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina”, le parole del direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov.

Giovedì 16 giugno il cancelliere tedesco Scholz, il presidente francese Macron e il premier italiano Draghi saranno a Kiev. I tre leader europei incontreranno il presidente ucraino Zelensky. Il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha affermato: “Se Kiev ritira le sue forze e smette di combattere, l’Ucraina cesserà di esistere come nazione indipendente e sovrana in Europa”. Secondo l’intelligence britannica il conflitto si deciderà nella battaglia del fiume Siverskiy Donetsk. Il consigliere del presidente ucraino ha osservato che per mettere fine alla guerra è necessaria la parità di armi pesanti.

ORE 9:30 – INTELLIGENCE UK: “RUSSI AVANZANO SU KHARKIV” – Arriva anche dagli 007 britannici la conferma dell’avanzata russa su Kharkiv. Si legge nel bollettino militare quotidiano diffuso dall’intelligence inglese. È a prima volta in settimane. Le forze russe restano però concentrate al momento su Mosca.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/yLAMUTwSGK 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R1qjlpdsue — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2022

ORE 8:30 – BUCHA: SCOPERTA NUOVA FOSSA COMUNE DI CIVILI – La polizia di Bucha ha riferito di aver scoperto una nuova fossa civile vicino al villaggio di Myrotske. Diversi cadaveri avevano “mani legate e ferite di arma da fuoco nelle ginocchia”. I corpi vanno ancora identificati. L’ufficio della procura nazionale ucraina ha confermato che è stata avviata un’indagine per crimini di guerra.

ORE 8:00 – CREMLINO: “SANZIONI SONO BOOMERANG PER L’OCCIDENTE” – A Mosca si osserva con grande attenzione la crescita dell’inflazione e le difficoltà delle Banche Centrali e degli operatori di Borsa dell’Occidente. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commenta così che la Russia “è un Paese troppo grande perché la guerra economica e le sanzioni occidentali contro di essa non si trasformino in un boomerang. Vediamo i risultati degli errori di molti Paesi, che si manifestano nell’inizio della crisi alimentare”.

ORE 7:30 – KIEV: “RUSSI SFONDANO A SLAVYANSK” – L’esercito russo secondo lo Stato Maggiore di Kiev sta costruendo le condizioni per l’offensiva su Slavyansk. L’artiglieria schierata da Mosca sta mettendo in drammatica difficoltà la Russia.

ORE 5:30 – ZELENSKY CHIEDE ARMI MODERNE ALL’OCCIDENTE – Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere armi moderne all’Occidente per contrastare l’avanzata russa. Kiev riporta che da 100 a 300 suoi uomini vengono uccisi ogni giorno. “Solo l’artiglieria moderna garantirà il nostro vantaggio”. L’Ucraina ha finito le armi di fabbricazione russa e sovietica, ora conta solo sulle armi fornite dall’Occidente.

ORE 1:00 – “RUSSI AVANZANO SU KHARKIV” – Il capo dello staf del presidente ucraino Zelensky, Oleksiy Arestovych, ha dichiarato in tv che i russi stanno tornando ad avanzare su Kharkiv, seconda città del Paese che si trova nel nord del Donbass.

