Le immagini satellitari di una base artica stanno destando preoccupazioni per il futuro del conflitto tra Russia e Ucraina. Da attività sospette sembrerebbe che la Russia stia valutando la possibilità di effettuare test con un missile a propulsione nucleare. Le informazioni emergono dall’analisi delle immagini satellitari di una remota base russa nell’Artico, recentemente pubblicate dal New York Times.

Secondo il quotidiano, i movimenti di aerei e veicoli osservati all’interno e nei dintorni della base richiamano quelli avvenuti durante i test di due missili condotti nel 2017 e nel 2018. Ulteriori segnali di preoccupazione sono stati dati dagli avvistamenti di aerei da sorveglianza statunitensi nella zona nelle ultime due settimane, oltre che dai rilevamenti di allarmi che hanno consigliato ai piloti di evitare lo spazio aereo nelle vicinanze.

Soltanto pochi mesi fa, Vladimir Putin, con una scelta che ha messo in allarme l’Alleanza Atlantica, l’Unione europea e tutti gli Stati limitrofi, ha annunciato di avere concluso con Aleksandr Lukashenko un accordo per spostare le testate nucleari tattiche in Bielorussia, con il segnale politico e propagandistico messo in chiaro: rinsaldare il fronte nazionalista interno sia per far preoccupare i vicini più intransigenti, ribadendo che l’uso dell’atomica non è pura e semplice teoria. E ora sembrano arrivare nuove conferme.

Redazione

Luca Frasacco