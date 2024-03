La bara era di color noce semplicissima, portata a spalla da quattro uomini. Una grande cancellata separava l’ingresso della Chiesa dalla folla di qualche migliaio di persone che hanno sfidato i reparti antisommossa della polizia speciale, figlia anch’essa, come il tenente colonnello Vladimir Putin, dall’ex KGB, la Polizia segreta. La folla era percorsa da brividi mutevoli e appariva sia commossa che composta. Ma quando la bara si è mossa a passo d’uomo verso l’ingresso della chiesa sono nate diverse ondate di cori che modulavano il solo nome del loro mesto eroe intossicato, brutalizzato, chiuso in un congelatore e ucciso: “Navalny! Navalny! Navalny! Il luogo discreto della sepoltura è stato concordato fra la madre e il governo nel piccolo cimitero Borisovsky.

Prima di partire per la chiesa il corpo di Alexei è stato visibile nella bara aperta circondata da fiori e candelabri dorati a quattro fiamme. E lo stesso è avvenuto dopo l’arrivo nella “Chiesa dell’Icona della Madre di Dio che Medica le mie Pene”, nel distretto di Maryino nell’area Sud di Mosca. In chiesa la bara è stata deposta su una pedana e aperta di nuovo mostrando Alexei subito ricoperto da rose bianche e rosse. Dopo la cerimonia, la bara è stata richiusa ancora una volta e ha ripreso il suo cammino verso il cimitero seguita da migliaia di persone terrorizzate, eccitate, infuriate, disperate, non rassegnate.

Il nervosismo della folla era provocato dai ruggiti dei blindati che seguivano la polizia in tenuta da combattimento. Dopo aver scandito il nome di Navalny, il secondo slogan è stato “Putin è un assassino” e “La Russia sarà libera”. I motori possenti dei quaranta blindati che fiancheggiavano la folla ruggivano con l’acceleratore a tavoletta. La bara è stata portata sempre a spalla da quattro uomini giganteschi e non è chiaro se fossero amici o poliziotti. Durante la cerimonia e lungo il percorso tutti hanno visto che sui tetti e sulle alture erano sistemati molti sniper, tiratori scelti con fucili di precisione.

Le televisioni russe non hanno detto una parola o trasmesso una sola immagine dei funerali del capo dell’opposizione morto in circostanze mai chiarite. In compenso tutto ciò che accadeva veniva ripreso e ritrasmesso in streaming. Lyudmila, madre di Alexei, era circondata da persone che le si affollavano intorno e spiccava un cartello su cui era scritto “Grazie per tuo figlio” e “Perdonaci”.

Dmitri il sarcastico portavoce del Cremlino ha mandato i suoi funzionari sul luogo della cerimonia per metterli in guardia dal fatto che si stava commettendo il reato di riunione non autorizzata di massa, passibile di processo penale. Leonid Volkov, un alleato di Navalny, ha detto in streaming che più di mille persone erano già arrivate all’alba per presentare le condoglianze prima che cominciasse il servizio religioso.

Volkov ha poi detto alla BBC che i poliziotti in tenuta antisommossa sembravano che si preparassero a fronteggiare una rivoluzione.

Paolo Guzzanti Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.

