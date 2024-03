La strada dell’ambasciata russa a Roma da via Gaeta è diventata via Navalny. La proposta ufficiale nel Consiglio comunale per rinominare la via non è passata e allora ci hanno pensato i Radicali italiani, con un ‘blitz’ oggi, il giorno dei funerali del 47enne. Sotto il nome originario della strada, è infatti stata affissa una targa con scritto “Via Navalny“, in onore del dissidente russo morto in carcere settimane fa.

Via Navalny, l’iniziativa dei Radicali davanti all’ambasciata russa

In una nota, firmata da Matteo Hallissey, Filippo Blengino e Patrizia De Grazia, che sono segretario, tesoriere e presidente dei Radicali Italiani, si legge: “Mentre in Russia si svolgono i funerali di Alexei Navalny, in una chiesa blindata, presidiata dalle forze di sicurezza del regime di Putin, con il divieto di fare foto e riprese, i radicali italiani portano Alexei Navalny di fronte all’ambasciata russa in Italia, dove è stata affissa una targa per Via Navalny, al posto di Via Gaeta”.

Via Navalny, perché intitolare la via dell’ambasciata al dissidente

“Via Gaeta, la via dell’ambasciata, la via dove è presente una parte di territorio russo in Italia, dovrebbe ora chiamarsi Via Navalny. Il nome di Alexei dovrebbe comparire sul loro sito, sui documenti inviati e ricevuti, dovrebbero trovarselo di fronte ogni giorno, a ogni ora. Il nome della persona che hanno avvelenato, arrestato, detenuto in condizioni indegne e infine fatto morire, in quella colonia penale Siberiana, nella quale non sarebbe mai dovuto entrare e dalla quale avrebbe dovuto uscire con la propria vita intatta”, si legge ancora nel comunicato. “Il nome di Navalny – insistono i tre militanti nella nota – dovrebbe gridare libertà dalla targa della via in cui lavorano i funzionari, i diplomatici, i militari di quel regime che gli ha chiuso la bocca, impedendogli di continuare a parlare di libertà da vivo”.

Redazione

Luca Sebastiani