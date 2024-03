Funerali lampo per “ordine pubblico” quelli di Alexei Navalny alla presenza di circa 2-3mila persone, appena 300 all’interno della chiesa dell’Icona della Madre di Dio situata alla periferia sud di Mosca. All’uscita del feretro la folla presente ha alzato in aria mazzi di fiori e ha gridato “Russia libera“, “assassini” e “niente guerra”. L’ultimo saluto a Navalny, l’oppositore russo morto in carcere nelle scorse settimane, è stato “abbreviato” per ordini dall’alto denuncia uno dei suoi più stretti collaboratori, Leonid Volkov, sul canale Youtube. In chiesa sono riuscite a entrare solo 300 persone. “Hanno fatto pressione sul parroco della chiesa, padre Anatoly Rodionov, e hanno chiesto che il servizio funebre si tenesse il più rapidamente possibile in modo che nessuno arrivasse”, ha detto Volkov citando l’ex direttore delle riviste del Patriarcato di Mosca ed esperto di Chiesa, Serghei Chapnin. “C’è un ordine del Patriarcato di ridurre tutto al massimo”, ha denunciato Chapnin.

Agli ambasciatori e ai diplomatici occidentali non è stato consentito l’ingresso in chiesa per i funerali di Navalny. I diplomatici hanno aspettato fuori come tanta altra gente. Al termine della cerimonia, quando il carro funebre ha sfilato per dirigersi al cimitero, l’incaricato d’affari italiano Pietro Sferra Carini ha lanciato un fiore rosso sull’auto come molti russi. “Nonostante gli ostacoli e i problemi posti dalle autorità russe, la nostra delegazione è presente in loco per rendere onore a Navalny. Il capo delegazione, l’ambasciatore dell’Unione europea in Russia, è là per partecipare ai funerali insieme ai colleghi della missione permanente dei Paesi membri dell’Ue”. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles.

Diverse persone hanno poi lanciato i fiori lungo il percorso del carro funebre diretto al cimitero di Borisov per la sepoltura. L’amico e collaboratore di Navalny, Ivan Zhdanov, incoraggia via sui social le persone ad iniziare a camminare verso il cimitero, che dista circa 30 minuti a piedi dalla chiesa dell’Icona della Madre di Dio. Peskov, portavoce di Putin, ha così tagliato corto sul funerale dell’oppositore: “Il Cremlino non ha nulla da dire alla famiglia di Navalny nel giorno del suo funerale”.

I collaboratori dell’oppositore hanno diffuso quella che è l’unica immagine arrivata da dentro la chiesa, dove era vietato filmare: una foto con la bara aperta, col corpo di Navalny ricoperto per metà di fiori, accanto a lui – tra gli altri – i suoi genitori.

La portavoce di Alexey Navalny ha ringraziato tutte le persone che sono andate alla chiesa di Mosca per i funerali del dissidente. “Sono molto grata a coloro che sono venuti in chiesa oggi e a coloro che verranno al cimitero”, ha detto Kira Yarmysh al canale YouTube organizzato dai sostenitori di Navalny per l’occasione. “Tutti coloro che sostengono Alexey e ne scrivono, è molto importante ora e lo sarà ancora di più in seguito. Quindi, per favore, non fermatevi”. “Ci attendono tempi più duri e lotte più grandi“, ha aggiunto. “Quindi non possiamo assolutamente arrenderci. Dovremmo continuare a parlarne e dovremmo ricordarcelo”.

Molte persone hanno poi ringraziato la madre di Navalny, Lyudmila, abbracciata fuori dalla chiesa poco dopo la fine del servizio funebre. In un video condiviso sui social, e ripreso dalla Bbc, si vedono diverse persone avvicinarsi e abbracciarla, dicendo: “Grazie per tuo figlio” e “perdonaci”.

Redazione

Ciro Cuozzo