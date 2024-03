Nel giorno dei funerali di Alexei Navalny, il dissidente e oppositore di Vladimir Putin morto in prigione in Russia, la moglie ha mandato il suo ultimo saluto al marito. Mentre migliaia di persone hanno sfidato la repressione del Cremlino per omaggiare il 47enne, Yulia Navalnaya ha dedicato un messaggio di amore e speranza, nonostante tutto.

Navalny, l’ultimo saluto della moglie Navalnaya

“Lyosha, grazie per 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche per gli ultimi tre anni di felicità. Per l’amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensato” ha scritto Navalnaya.

“Non so come vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice per me e orgoglioso di me. Non so se riuscirò a sopportarlo oppure no, ma ci proverò. Ci incontreremo sicuramente un giorno. Ho così tante storie non raccontate per te, e ho così tante canzoni salvate per te sul mio telefono, stupide e divertenti, in generale, a dire il vero, canzoni terribili, ma parlano di noi, e volevo davvero fartele ascoltare. E volevo davvero vederti mentre le ascoltavi, ridevi e poi mi abbracciavi. Ti amerò per sempre. Riposa in pace“.

