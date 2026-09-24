Son giovani, si dirà, come giovane era quella ragazza che invitava i suoi coetanei alla diserzione in caso di guerra senza informarsi, prima, che in Italia la leva militare obbligatoria è stata abolita, anche se la Costituzione considera “sacro” il dovere di difendere la patria. Anche la balla della vocazione pacifista a prescindere della Costituzione è ormai insopportabile. Dell’articolo 11 si esplicita solo la prima frase, che peraltro poi precisa che il ripudio della guerra è contrassegnato dall’essere “strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”, e dunque non la ripudia quando si tratta di guerra di resistenza o di libertà. Invece i pacifinti invocano la pace punto e a capo, ritenendo che nell’articolo 11 sia contenuto il ripudio a tutte le guerre.

Per la verità, questa vocazione ultrapacifista non è neanche sincera. Quando ci fu la guerra in Vietnam, non si invocava la pace ma la vittoria dei Vietcong. Quando Che Guevara sparava in Bolivia per capovolgere il cruento regime boliviano, si esaltavano le imprese belliche del Che. Quando ci fu il colpo di stato in Cile, Psi e Pci inviarono soldi per acquistare armi per la resistenza cilena e così pure per quella greca, spagnola e portoghese. E in Palestina chi ha sorretto la lotta di Arafat e dei suoi poi convinti da Craxi ad abbassare le armi per passare alla via diplomatica? Oggi invece non si usa l’identico criterio per manifestare a favore della resistenza ucraina vittima dell’aggressione russa, ma si insorge per un generale “deponete le armi” che permetterebbe alla Russia di conquistare l’intera Ucraina. D’altronde, coloro che hanno scritto il testo della Costituzione erano generalmente usciti da una sanguinosa guerra di resistenza al nazifascismo. Come potevano opporsi a loro stessi?

Ma i giovani dem non si fermano qui. Sempre l’illuminato giovane che agita le braccia come Papa Pacelli, ha solennizzato la lotta all’imperialismo degli Usa, al capitalismo e al sionismo, con applausi dalla platea. Quella al sionismo, cioè al diritto del popolo ebraico ad avere una patria, senza minimamente citare il terrorismo di Hamas e la strage del 7 ottobre da cui tutto ha avuto inizio, si commenta da sola. E così naturalmente l’indifferenza verso il diritto degli ucraini ad avere una patria. Per gli uni si beatifica la giusta lotta ad avere lo Stato di Palestina che non è mai esistito, ma era solo previsto nella risoluzione dell’Onu del 1947; per gli altri si nega analogo diritto conquistato, dopo l’annessione all’Unione sovietica, solo alla fine di questa nel 1991. Un doppiopesismo sempre più insopportabile. E questo solo perché l’Europa e gli Usa si sono schierati a sostegno di Kyiv.

Sono giovani contro l’Europa e l’Occidente. In fondo come i loro nonni e padri comunisti, ma degli anni cinquanta però, perché con Berlinguer erano diventati, forse i loro zii, tranquilli perché appartenenti alla Nato, ombrello di difesa, filoeuropei e avevano ormai reciso il cordone ombelicale con il comunismo. Giovani vecchi? In un certo senso sì. Anche nel modo di parlare, intriso di retorica e di teatralità. Peccato davvero, perché il mondo va avanti e un anticapitalismo ottocentesco mi sembra una ricetta tutt’altro che innovativa per la sinistra italiana. Giovani vecchi, sì, ma anche distratti e confusi.

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Mauro Del Bue