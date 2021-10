Hanno atteso la polizia seduti in strada, all’altezza del varco 4 del porto di Trieste, occupato da venerdì 15 ottobre, giorno dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del green pass nei luoghi di lavoro. Al grido di “libertà, libertà” i manifestanti hanno replicato agli idranti utilizzati dagli agenti per sgomberare il presidio.

L’azione della polizia è avvenuta poco dopo le 8 di lunedì 17 ottobre, 72 ore l’inizio della protesta pacifica. Presenti una trentina di portuali e circa trecento manifestanti no-green pass. “Non siamo violenti, toglietevi gli scudi” e “arretrate”. Così urlano i manifestanti ai poliziotti schierati in tenuta antisommossa.

“La gente come noi non molla mai” è un altro coro intonato dai presenti. Un funzionario di polizia li ha più volte invitati a disperdersi “in nome della legge” poi sono stati azionati gli idranti. “Dovete liberare il porto per favore, voglio evitare che vi facciate male” ha spiegato un dirigente della polizia rivolgendosi ad alcuni occupanti dello scalo.

Domenica Stefano Puzzer, leader del Coordinamento lavoratori portuali Trieste, ha ribadito che il presidio andrà avanti fino al prossimo 20 ottobre. “Ho rassegnato le dimissioni dal Clpt Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre”, scrive su Facebook. “La decisione – continua – è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, anzi, non volevano accettarle ma io l’ho preteso”.

