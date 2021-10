Sebbene siano sprovvisti di autorizzazione, puntuali alle 17 i primi manifestanti No Green Pass si sono radunati in piazza Fontana a Milano per partecipare alla manifestazione contro il passaporto vaccinale, diventato obbligatorio per i lavoratori dipendenti dal 15 ottobre. Già all’inizio del presidio si sono registrati attimi di tensione tra i partecipanti e i giornalisti presenti. “Voglio vedere se voi giornalisti avrete il coraggio di far vedere al popolo italiano che noi siamo qui per i nostri diritti. Voglio vedere se avrete il coraggio di far vedere in tv questa manifestazione e dire che il green pass non serve a nessuno. Chi è vaccinato è infettivo come lo sono io e il vaccino non mette al riparo dalla malattia”, ha gridato un’attivista alle tante telecamere presenti.

Gli altri altri manifestanti hanno inveito contro i giornalisti, al grido di: “Dovete andare via, siete delle m… Non vogliamo parlare con voi”. E ancora “Buffoni, buffoni” e “Vergogna, vergogna”. “Avete ammazzato il professor Giuseppe De Donno”, ha urlato un altro manifestante mostrando un cartello con la foto dell’ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l’anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune e che si è tolto la vita. “Lo avete ammazzato – ha aggiunto rivolgendosi alle telecamere – e non avete avuto il coraggio di dirlo. Pagliacci, venduti, siete al libro paga dei partiti”.

Intorno alle 17.30 il corteo di un migliaio di manifestanti No Green Pass è partito in direzione piazza Duomo. Lo striscione che apre la manifestazione recita “Solidali non con la Cgil ma con i portuali”. Sul percorso del corteo, nonostante i tentativi dei giorni scorsi, non è stata raggiunta un’intesa con la Questura di Milano. Nonostante questo per il tredicesimo sabato consecutivo il popolo No Green pass di Milano è partito e secondo quanto riportato dall’Agi i manifestanti puntano ad arrivare alla sede della Rai di corso Sempione. I manifestanti, costantemente monitorati dai contingenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri che presidiano anche gli obiettivi sensibili del centro cittadino, hanno intrapreso, verso le 17.30, un corteo incamminandosi lungo corso Vittorio Emanuele II.

