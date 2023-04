Da giorni è una tendenza sui social. “Il cielo stanotte” è il titolo della canzone che Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, ha dedicato alla sua amata Antonella Fiordelisi. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e lì si sono innamorati. Una volta usciti sono rimasti insieme e lui ha deciso di dedicarle una canzone che racconta la loro storia d’amore. Un pensiero d’amore che fa impazzire i fan che già erano affascinati dalla love story continuata anche fuori dalla casa. I loro follower più accaniti si fanno chiamare “Donnalisi”.

“Sai perché a Settembre avevo paura di lasciarmi andare? – scriveva qualche giorno fa Antonella sul suo Instagram – Mi sei piaciuto dal primo istante, speravo di non innamorarmi.. ho sempre avuto paura dell’amore…è un sentimento così potente che, se delude, lascia ferite profonde e ti indebolisce.. stando con te ho capito che l’amore non si può arginare e che, soprattutto, ti fa essere una persona migliore…e tu mi hai migliorata tantissimo. Grazie 5 mesi di noi”.

Poi, sempre dalle prime indiscrezioni pubblicate dai sue su Instagram le prime note della canzone e la reazione di lei: “Ma che hai fatto? Ma sei matto? Ma è una canzone per me?”. Poi il commento sui social: “Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me? ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa”, riporta Dire.

Il brano sarebbe firmato Drojette ft Swann e uscirà su tutte le piattaforme di streaming alla mezzanotte del 4 aprile. Non è la prima canzone di Edoardo: Dalla partecipazione come volto noto di Forum, su canale 5, Donnamaria inizia a lavorare anche per Rtl 102.5 e Radio Zeta, periodo in cui riesce anche a laurearsi in giurisprudenza e in contemporanea con l’esperienza in radio si mette in gioco con la musica: come Drojette pubblica nel 2021 il primo singolo, Soldati senza armi. Seguono a gennaio 2022 Che palle, a marzo Sottone e a maggio l’ultima release, 17.

Ora è il momento della canzone d’amore dedicata ad Antonella. Sui social cresce l’attesa per ascoltarla. Intanto Edoardo qualche giorno fa in una stories ha rilasciato alcuni versi della canzone: “Che ti basta una macchina/ a fare che stia più vicino a te/ ce ne andiamo da qui/tu mi prendi la mano”. Un piccolissimo spolier che non ha fatto altro che acuire la curiosità. Il testo completo sarà in arrivo nelle prossime ore.

