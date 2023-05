Dopo mesi di chiacchiere sui Rave Party e sul POS, finalmente la prima settimana di maggio ha visto la politica italiana iniziare a discutere di cose serie: tasse e riforme. Meglio tardi che mai.

E a proposito di riforme, Matteo Renzi nelle sue E-news di questa mattina comunica di aver presentato una proposta di legge di revisione costituzionale per chiedere l’abolizione del CNEL. “Gli avversari dicono che le riforme costituzionali non sono passate perché erano troppo eterogenee. Bene. Un piccolo passo in più, giusto per ricordare la storia e provare a scrivere il futuro.” si legge nella nota.

Il CNEL è un’istituzione di cui non c’è bisogno. “Costa agli italiani ma soprattutto, resistendo da decenni a tutti i tentativi di riforma, diventa il simbolo della burocrazia che sconfigge la politica.” – prosegue Renzi – “Ho presentato la proposta di legge costituzionale oggi stesso, la trovate qui. Chiederò a tutti i colleghi di ogni gruppo politico di aggiungere la firma. Ma chiedo soprattutto a voi di aggiungerla: questa è la raccolta firme per chiedere di abolire il CNEL. Fatela girare se potete agli amici, ai colleghi, ai parenti: hai visto mai che questa sia la volta buona?”

