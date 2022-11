Non c’era nulla che amasse più del mare. Alma Dal Co, scienziata veneziana di 33 anni, esperta di biologia molecolare e genetica, è morta durante un’immersione nel mare di Pantelleria. Una tragedia enorme. Si era tuffata nella zona di Scauri e non è più riemersa. Per chiarire le cause della morte la Procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

Sub esperta, Alma trascorreva molto tempo nell’isola siciliana. La sua famiglia aveva una casa lì, e lei poteva fare le sue amate immersioni e andare a pesca subacquea. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il 15 novembre era uscita in barca per andare a pesca con il fucile nella zona di Scauri insieme a un amico, un fiorentino trapiantato a Pantelleria. I due si sono tuffati sotto costa per esplorare gli scogli in apnea. Sono scesi insieme dalla barca, poi si sono separati. Quando l’amico è risalito in barca, lei non c’era. L’ha cercata ovunque e l’ha trovata distesa sul fondale. È stato lui a riportarla in superficie: ha provato a rianimarla ma per lei non c’era più nulla da fare, era già morta.

Alma era nipote di Francesco Dal Co, storico docente e già direttore del settore Architettura della Biennale di Venezia. La scienziata 33enne dirigeva il DelcoLab a Losanna in Svizzera, dove era assistente universitaria, un laboratorio specializzato nei sistemi biologici. “Se non sono in ufficio, sono al pianoforte. Se non sono al pianoforte, sono sott’acqua a pescare in apnea”, scriveva sul sito del laboratorio.

“Sono un fisico in microbi, ecologia, comportamento collettivo – scriveva la 33enne – Sono uno scienziato con interessi scientifici orizzontali, piuttosto che verticali. Sono generalmente interessato alla dinamica di sistemi biologici complessi, come organismi multicellulari e comunità microbiche. La mia domanda principale è come la funzionalità di questi sistemi derivi dalle interazioni tra i loro membri. Il mio lavoro combina esperimenti con la modellazione”.

Alma si era laureata in Fisica all’Università di Padova nel 2011 e portava avanti al sua passione per il pianoforte. Si era anche diplomata al Conservatorio di Venezia. Specializzatasi a Torino, aveva ottenuto un Dottorato in Biologia dei sistemi al Politecnico federale di Zurigo, e un “Postdoctoral Fellow” ad Harvard. Il cordoglio è grande in tutta la comunità scientifica e universitaria.

