Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni, originaria di Trapani, è stata trovata morta nella casa in cui viveva a Roma, alla vigilia di quella che sarebbe dovuta essere la discussione della tesi alla Luiss Guido Carli. A dare l’allarme, sarebbero stati i soccorsi intervenuti nell’abitazione. Arrivati sul posto anche gli investigatori, al lavoro per tentare di ricostruire le ultime ore della giovane. Tutte le ipotesi al vaglio degli inquirenti, tra cui un possibile incidente domestico. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi possibili che possano rivelarsi utili per chiarire la dinamica e le cause del decesso, con la disposizione anche degli accertamenti medico-legali. Miriam, era legata a tanti centri del territorio siciliano: Santa Ninfa, paese della madre, e Castelvetrano, dove aveva frequentato il liceo delle Scienze umane. Le indagini sono in corso.

Il messaggio del sindaco

A ricordare la giovane, è stato anche Carlo Ferreri, sindaco di Santa Ninfa: “L’Amministrazione Comunale di Santa Ninfa si unisce al dolore della famiglia Indelicato per la prematura perdita della giovane Miriam. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti e lascia un profondo vuoto nel cuore dei suoi familiari e di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. A nome di tutta la comunità santaninfese, in questo triste momento, esprime profondo cordoglio a tutti i suoi cari, ai quali umanamente si stringe con affetto e rispetto“.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini