Il tracciato monzese ha un primato d’eccellenza nel panorama della Formula 1 per le sue medie nei tempi e le curve iconiche che, non a caso, gli hanno fatto guadagnare il titolo di “Tempio della Velocità”. Un pezzo di storia secolare che crea senso di appartenenza nella comunità locale e orgoglio nazionale. Ogni anno l’autodromo si trasforma in un’arena di emozioni, velocità, tifo e storia, attraendo appassionati da tutto il mondo. Sono stati oltre 330.000 gli spettatori quest’anno. Ma il suo impatto è andato ben oltre la pura competizione su pista, fino a superare i confini brianzoli.

L’Ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha stimato un indotto totale di 121,68 milioni di euro, in aumento rispetto agli anni precedenti anche grazie al boom turistico degli ultimi mesi. Le voci di spesa maggiori sono quelle relative all’accoglienza (34%) e alla ristorazione (34%) pari a quasi 41,37 milioni di euro. Seguono lo shopping, che rappresenta il 28% della spesa totale pari a 34,1 milioni di euro, e i trasporti, 4% della spesa turistica pari a 4,9 milioni. Un indotto stimato di cui hanno beneficiato anche i territori confinanti, partendo da Milano ed area metropolitana ed arrivando fino al Lecchese. Infatti, se il 51% della spesa turistica – 62,4 milioni di euro – è rimasto nella provincia di Monza e Brianza, il 30% – 36,5 milioni – è arrivato nella città metropolitana di Milano, l’11% -13,38 milioni di euro – è finito nella provincia di Como e il restante 7% distribuito tra Lecco e le altre province limitrofi.

Ci sono poi l’impatto mediatico dell’evento, la visibilità e la promozione globale del territorio e del Paese intero. L’autodromo di Monza è uno dei circuiti più antichi al mondo e i centri urbani adiacenti hanno organizzato un ricco palinsesto di iniziative ed eventi in grado di animare il weekend. Un vero e proprio fuorisalone, tradizione tipica lombarda, che ha accolto tifosi, turisti, cittadini e visitatori.

Il Gran Premio ha un valore economico, culturale e sociale per tutto il territorio, i suoi abitanti e il tessuto imprenditoriale. È un ricordo di una storia affascinante e una finestra attraverso cui il mondo può ammirare le meraviglie di un Paese ricco di risorse, spesso intangibili, ma di grande valore.

Marco Barbieri