“La retromarcia del governo è visibile e l’opposizione è in folle”, il punto di Matteo Renzi sull’esecutivo arriva nella conferenza stampa in cui annuncia la sua candidatura alle elezioni europee con Il Centro.

“Vediamo il ministro con delega ai trasporti che, nel giorno dell’incidente ferroviario, va a Venezia, al festival del cinema, e domenica al gran premio di Monza, ma non sente il bisogno di andare in Piemonte – spiega il leader di Italia Viva -,vi sembra normale che l’altro vice-presidente che dovrebbe occuparsi di politica estera affermi di essere in disaccordo su una norma che ha votato in Consiglio dei Ministri? Ho ribattezzato il nome del suo partito in Forse Italia”.

E ancora: “Vi sembra normale che la stessa presidente del Consiglio faccia viaggi da social? È al G7 in Giappone e lo lascia a metà, una cosa che non si fa mai, saltando l’incontro con Zelensky, per andare in Romagna a farsi vedere con gli stivali? Idem per il viaggio a Cutro, idem per quello a Caivano. Bene, ma per la Romagna si faccia un decreto legge e si mettano i soldi perché sono passati 105 giorni e i soldi non li hanno visti. Al momento c’è solo cibo per social”.

