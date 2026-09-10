Il Gruppo Romeo acquisisce “Quattro Passi”, il ristorante tre Stelle Michelin della famiglia Mellino a Nerano, una delle espressioni più alte della gastronomia italiana, e accoglie nella propria squadra i fratelli Mellino. “Quattro Passi” diventerà il ristorante del prestigioso luxury Hotel Romeo Massa Lubrense, il nuovo albergo del Gruppo, di prossima apertura, a Punta San Lorenzo, incastonato in un fiordo naturale privato di fronte a Capri e firmato da Kengo Kuma. Da qui parte il progetto di portare questa cucina verso nuove destinazioni e in nuovi format, custodendone identità ed eccellenza.

La famiglia Mellino ha scelto il Gruppo Romeo per accompagnare una nuova stagione di crescita. È l’incontro tra una cucina nata sul mare di Nerano e l’esperienza del Gruppo nell’ospitalità di lusso. Fabrizio, Executive Chef, e Raffaele, F&B Manager, continueranno a guidare cucina e sala: la stessa mano, la stessa cura della materia prima, la stessa idea di accoglienza che hanno reso “Quattro Passi” quello che è, con nuovi strumenti e nuove opportunità a disposizione. Nell’hotel, dove architettura, paesaggio, arte, gastronomia e benessere concorrono a un’unica esperienza di ospitalità di lusso, i fratelli Mellino contribuiranno a costruire l’intera offerta Food & Beverage: dalla tavola alla cantina, dal servizio alla relazione con l’ospite.

Partire da Massa Lubrense non è una scelta casuale. È la volontà di portare questo territorio – con il suo paesaggio, le sue produzioni, la sua cultura dell’accoglienza – tra le grandi destinazioni internazionali dell’ospitalità e della gastronomia, generando valore per le persone e le competenze che lo animano. Il progetto guarda a un percorso più ampio di crescita del brand “Quattro Passi”, attraverso la codificazione e la valorizzazione del patrimonio di competenze dei Mellino e del Gruppo Romeo. L’obiettivo è costruire un modello riconoscibile e strutturato, capace di evolversi verso nuove destinazioni e nuovi format, in Italia e all’estero, preservandone identità ed eccellenza.

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