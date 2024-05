L’addio al tennis con l’iscrizione nell’elenco dell’International Tennis Integrity Agency, dove sono riportate le atlete, che ritirate, non possono più essere soggette a controlli antidoping, la guardia di Finanza in agguato, il silenzio sui social, l’irreperibilità telefonica e le continue chiamate di Federazione e Wta. Dopo giorni di indiscrezioni e retroscena, Camila Gorgi rompe il silenzio è invita tutti a seguire il suo profilo Instagram per non incorrere in fake news sul suo conto. La tennista 32enne italo-argentina, originaria di Macerata, lancia un messaggio ai suoi “adorati fan”.

Camila Giorgi ufficializza ritiro: “Seguitemi per non leggere fake news”

“Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica”. Poi aggiunge: “Per favore seguite la mia pagina perché finora stanno uscendo solo articoli fake”, ha aggiunto. “Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni – ha aggiunto – Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. È una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme”.

Giorgi e i presunti guai fiscali

Parole che arrivano dopo le indiscrezioni lanciate dal Corriere della Sera secondo cui la tennista sarebbe coi suoi familiari oggetto di accertamenti fiscali da parte della guardia di finanza, disposti dalla procura di Firenze. Finanzieri che nei giorni scorsi avrebbero tentato di notificarle degli atti senza riuscire a rintracciarla. Da qui l’ipotesi che Camila Giorgi potrebbe aver lasciato l’Italia ed essersi trasferita all’estero, con ipotesi Stati Uniti. La famiglia ha una villa a Calenzano, vicino a Firenze, città nella quale nel settembre 2021 lanciarono un brand della moda, Giomila.

Nella stessa villa, nel giugno 2023, fecero irruzioni i ladri portando via un bottino di almeno 80mila euro. Malviventi che entrarono in azione mentre Camila Giorgi, i suoi genitori, il padre argentino e la madre italiana, e il fratello dormivano.

